Origine du signe du rock: «Devil», mon cocu!

Depuis que la musique rock a envahi nos vies, il y a un signe qui a fait une entrée spectaculaire dans la culture planétaire : le fameux «signe du diable». Vous savez, le poing fermé, l’index et l’auriculaire bien levés. Ajoutez à cela un visage furieux et menaçant, et vous avez la totale «heavy métal attitude». Mais ce signe... d’où vient-il exactement?

Facile, diront la plupart des amateurs : c’est le chanteur Ronnie James Dio qui l’a inventé. C’est lui qui a remplacé le célèbre Ozzy Osbourne comme chanteur du groupe Black Sabbath en 1980. C’est lui qui l’a popularisé, c’est vrai, mais selon ses propres dires, c’est un signe que faisait sa grand-mère.

· Écoutez l’explication complète d’André-Sylvain Latour à l’émission de Marie Montpetit via QUB radio :

En fait, si on recule un peu dans le temps, en janvier 1969, on peut l’apercevoir sur la couverture de l’album Yellow Submarine, des Beatles. C’est John Lennon qui tient sa main bien haute, au-dessus de la tête de Paul McCartney. Toujours en 1969, le groupe de musique américain Coven sort un album dédié à l’occulte et à Satan. Sur la pochette, deux membres le font très clairement.

En 1977, sur la pochette de l’album Love Gun, le bassiste de Kiss dresse ses doigts vers l’enfer. D’ailleurs, Gene Simmons va tenter de mettre la main sur la propriété intellectuelle du symbole sacré, ce qui sera contesté par les membres de Coven.

Une origine lointaine

Le signe cornu remonterait à la Grèce antique, et l’histoire est assez surprenante. Tout commence alors que le roi Minos fait un pacte avec Poséidon. Le dieu fait surgir de l’eau un grand taureau blanc pour qu’il soit sacrifié. Mais Minos trouve l’animal tellement extraordinaire qu’il décide de l’épargner, ce qui met en colère le dieu de la mer. Voyant que la conjointe de Minos, Pasiphaé, était exaspérée des infidélités de son mari, Poséidon décide de lui insuffler un amour inconditionnel pour l’animal afin de se venger.

C’est Dédale, un architecte et artiste, qui conçoit une vache en bois, qu’il recouvre d’une peau de bête. Il y a assez d’espace pour que Pasiphaé puisse se glisser à l’intérieur. Le taureau n’y voit que du feu... bref... vous voyez la suite. De cette union improbable va naître Astérion, aussi connu sous le nom de Minotaure. Dédale va ensuite construire le fameux labyrinthe pour cacher l’enfant illégitime.

Le peuple trouve très drôle que son roi ait été fait cocu par un animal cornu. Pour se moquer de son Minos, les foules se mettent à lever l’index et l’auriculaire pour lui rappeler cette disgrâce. En fait, l’index et le petit doigt, ce sont les cornes du taureau!

Le geste est passé ensuite dans la culture populaire, particulièrement dans les pays méditerranéens. Pour certains, il s’agit encore d’une insulte. Pour d’autres, c’est un signe qui vise à chasser le mauvais sort. Un peu comme quand on touche du bois.

Donc, à partir de maintenant, quand vous irez voir un spectacle, et que vous faites le fameux signe du diable à votre groupe préféré, dites-vous qu’au fond, vous êtes en train de leur crier que leur partenaire est infidèle...