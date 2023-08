Pelouse mélangée: «On est rendu là», pense Marthe Laverdière

Doit-on adopter notre façon d’entretenir notre gazon en raison des changements climatiques? L’horticultrice Marthe Laverdière explique les nouvelles tendances en entrevue au TVA Nouvelles 17 h.

Pelouse plus longue, pelouse plus courte, pelouse mélangée... en 2023, la population est consciente qu’on doit adopter un «virage».

«Ma pelouse c’est une pelouse mélangée. Il y a à peu près de tout là-dedans, et j’ai appris au fil des années que c’est moins sujet aux insectes et c’est beaucoup plus résistant au manque d’eau», souligne-t-elle, avant de préciser que la province a été largement épargnée par le temps sec dans les dernières semaines.

Cette dernière se réjouit de voir les habitudes évoluer au fil des années.

«Je trouve ça beau ce qui se passe, les gens commencent à mettre du trèfle dans leur pelouse pour avoir moins besoin d’arroser. Je pense qu’on est rendu là.»

