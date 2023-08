Au diable le français : Québec verse des millions à des délinquants de la loi 101

Au cours des deux dernières années, Investissement Québec (IQ) a accordé des aides financières d’une valeur totale de plus de 65 M$ à une trentaine d’entreprises dont le site web n’était pas en français, en contravention avec la loi 101.

Informé des constatations du Journal, le cabinet du ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, a promis de rappeler à l’ordre IQ et le ministère de l’Économie, dirigé par Pierre Fitzgibbon.

«L’État doit être exemplaire en matière de protection, de promotion, d’utilisation et de rayonnement de la langue française», a affirmé Thomas Verville, porte-parole de M. Roberge.

«Nous sommes en lien avec Investissement Québec et le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie afin d’effectuer le suivi qui s’impose», a-t-il ajouté.

Aide de 8,5 M$, pas de français

Vantage Logistics et une entreprise associée ont reçu des investissements de 8,5 M$ de la part d’IQ, l’an dernier. Lorsque Le Journal a consulté le site web de l’entreprise, le mois dernier, celui-ci était uniquement en anglais. De plus, Vantage a annoncé en anglais seulement, sur LinkedIn, un projet immobilier financé en grande partie par IQ.

«Notre site web était en français il y a deux ans. [...] Il va être complètement changé. Probablement que dans un mois, un mois et demi, ça va être complété», a expliqué le PDG de Vantage, Manbir Johal.

L’entreprise a débranché son site unilingue anglais lorsque Le Journal a signalé la situation à IQ. Par contre, la page «carrières» est toujours accessible, en anglais seulement.

Fondée en 2013, Vantage est une entreprise importante: son chiffre d’affaires est de l’ordre de 50 M$, a précisé M. Johal.

De la trentaine d’entreprises qui ont été prises en défaut, cinq ont fait apparaître une version française de leur site après avoir été contactées par Le Journal: Stathera, Meta4 Interactive, Jenthera Thérapeutiques, Trustcore Technologies et Afmerica.

«Vous avez porté à notre attention un problème technique avec l'icône des langues qui a depuis été remédié», a précisé Sandra Azoulay, cofondatrice de Jenthera.

D’autres entreprises ont assuré qu’elles avaient l’intention d’ajouter une version française à leur site prochainement.

«Oui, nous prévoyons avoir une version française. Sachez que cela coûte beaucoup de sous et nous avons priorisé l'anglais car le marché est à l'international et nous avons un budget limité, mais cela s’en vient», a indiqué Alexandre Martel, confondateur de 3Mind Games, une entreprise fondée en 2014.

Howard Alter, président de HLA Supply Chain Solutions, a reconnu qu’«il n’y avait pas de raison particulière» pour laquelle l’entreprise de Kirkland, qui a reçu un prêt de plus de 300 000$ d’IQ il y a deux ans, n’avait pas de site web en français.

«Mais nous y travaillerons», a-t-il promis.

La Charte de la langue française «prévoit que les publications de nature commerciale, incluant celles diffusées sur un site web et sur les médias sociaux, doivent être rédigées en français», a rappelé le porte-parole de l’Office québécois de la langue française.

«Impardonnable»

Jean-Paul Perreault, président de l’organisme Impératif français, ne comprend pas qu’IQ ne s’assure pas du respect de la Charte par les entreprises qu’elle appuie financièrement.

«De voir qu’IQ investit dans une compagnie qui n’a même pas de vitrine en français sur les plateformes informatiques, c’est un geste que je qualifierais d’impardonnable, d’inacceptable», a lancé M. Perreault.

«Il n’appartient pas à IQ d’effectuer l’analyse approfondie de la conformité de l’entreprise à la Charte», a soutenu une porte-parole de la société d’État, Catherine Salvail.

Celle-ci a toutefois assuré qu’«au moment de l’octroi d’un soutien financier, une entreprise doit se conformer aux dispositions de toutes les lois en vigueur au Québec, incluant la Charte».

La question de l’absence du français sur les sites web et les médias sociaux semble préoccuper de plus en plus les Québécois. L’an dernier, l’OQLF a reçu 1515 plaintes à cet égard. C’est près de trois fois plus que les 550 plaintes enregistrées en 2019-2020.

Des démarches de francisation qui s’étirent

Nombre d’entreprises en démarche de francisation depuis trois ans ou plus: 394 (+ 57% sur un an)

Nombre total d’entreprises en démarche de francisation: 2497 (+ 25% sur un an)

Nombre total d’entreprises inscrites à l’OQLF: 9698 (+ 10% sur un an)

Données en date du 31 mars 2023

Source: Office québécois de la langue française