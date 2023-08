Quelques conseils pour favoriser votre bien-être à la maison

À une époque où le monde ambiant ne ralentit jamais et est une source permanente de stress, il est primordial de se sentir bien chez soi.

Et comme va vous le démontrer Kunal Trehan de chez Touched Interiors, il ne faut pas grand-chose pour transformer votre domicile en véritable havre de paix.

L’importance de l’éclairage

La lumière joue un rôle primordial dans notre équilibre et dicte la façon dont notre cerveau régule nos cycles de sommeil. C’est pourquoi il est important d’installer des éclairages à intensité réglable afin d’épouser ce cycle naturel.

« La clé est de créer un schéma d'éclairage qui a le potentiel de refléter le cours de l'horloge. Installez un éclairage d'ambiance dans la mesure du possible. Un éclairage qui peut être atténué le soir ou un éclairage de travail réglable qui réveille les sens et votre esprit », propose le décorateur.

Architecture by Northeast Collaborative Architects/Images by Ben Jacobsen (Supplied by WENN.com)

La chambre à coucher

La chambre à coucher est l'un des espaces les plus importants de votre maison en matière de bien-être. Peut-être devriez-vous envisager de disposer vos meubles selon les principes du feng shui, ce qui implique un lit central et des tables de chevet de chaque côté pour une harmonie et un équilibre parfaits.

« Assurez-vous de ne pas avoir trop de choses dans votre chambre. Construisez des rangements qui dissimulent les choses, car cela permettra à votre esprit d'être aussi clair que possible lorsque vous viendrez vous y retirer », souligne encore Kunal Trehan. « Des rideaux occultants, un éclairage à intensité variable, des tissus chauds et organiques peuvent vous aider à vous sentir bien... Enfin, évitez si possible la télévision dans cet espace. »

Virgin Holidays

L’espace extérieur

Si vous avez la chance d’avoir un jardin, essayez d’optimiser cet espace afin de pouvoir l'utiliser le plus de mois possible dans l’année.

« J'adore utiliser des matériaux organiques et naturels dans les espaces extérieurs, car notre connexion avec la nature peut nous apporter une guérison zen et positive », partage l’expert. « Entourez vos espaces extérieurs de feux ou de radiateurs afin de pouvoir continuer à en profiter durant les soirées fraîches. »