Sauron n’a qu’à bien se tenir: la carte à jouer «L’Anneau Unique» vendue 2,6 M$... à Post Malone

Un peu plus d'un mois après sa découverte, la carte à jouer «L’Anneau Unique», du jeu Magic: The Gathering, laquelle est unique en son genre et par le faire même la plus rare de tous les temps, a été achetée par le rappeur Post Malone.

Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut voir Malone et le propriétaire précédemment anonyme de la carte, identifié désormais comme Brook Trafton, examiner avec enthousiasme la carte et dire «Ouais, je la prends».

On voit alors M. Trafton en larmes serrer Malone dans ses bras. Heureux de la vente, on le voit aussi lever les bras dans les airs.

M. Trafton souhaitait vendre sa carte directement à un autre joueur et collectionneur de Magic, communauté à laquelle appartient Malone.

«Lorsque j'ai trouvé L'Anneau Unique, la première personne qui m'est venue à l'esprit a été Post Malone», a commenté sur place M. Trafton.

«Je joue à MTG depuis que je suis enfant et il serait évidemment extraordinaire de conserver cette carte. Mais pour un gars comme moi, pouvoir la vendre change la vie. J'espérais vraiment qu'elle irait à quelqu'un qui

l'apprécierait autant que moi», a-t-il détaillé.

En plus de l’argent, l’heureux vendeur a aussi eu la chance de rencontrer Post Malone.

«C'est mon rêve qui se réalise. Rencontrer Post Malone et lui demander de m'acheter la carte de l'Anneau Unique est un moment tout droit sorti d'un conte de fées. Des choses comme ça n'arrivent pas aux gens comme moi, je suppose que c'est de la magie. Je vous en suis éternellement reconnaissant», s’est-il enthousiasmé enfin.

La carte Anneau Unique fait partie du jeu Le Seigneur des Anneaux : Contes de la Terre du Milieu.

Bien qu'il existe d'autres exemplaires de l'Anneau Unique dans le jeu, l'éditeur Wizards of the Coast a également créé un exemplaire unique, sérialisé, recouvert d'une feuille d'or et gravé avec l'inscription originale du discours de Sauron en écriture elfique, afin de refléter la nature unique de l'Anneau dans l'univers de Tolkien.

La carte a été authentifiée par la société d'évaluation PSA, qui lui a attribué la note Mint 9.