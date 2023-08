Shania Twain offre son soutien à Céline Dion

La chanteuse canadienne Shania Twain a indiqué qu’elle priait pour Céline Dion, qui souffre du syndrome de l’homme raide, une rare maladie neurologique qui affecte aussi sa voix.

«Je suis tellement une admiratrice de la voix de Céline. C’est une chanteuse et une artiste unique et extraordinaire», a mentionné Shania Twain en entrevue avec le magazine Billboard.

«J’espère pouvoir entrer en contact avec elle à un moment donné. Je pense que ça doit être si difficile, et je sais – en ne parlant que de mon expérience – à quel point il est horrible de penser que quelque chose vous empêche de chanter ou interfère avec cette joie dans votre vie. Alors je prie pour qu’elle soit capable de le surmonter et qu’elle soit là-haut [sur scène] chantant à nouveau pour nous tous», a-t-elle ajouté.

Rappelons que Céline Dion a annoncé avoir des problèmes de santé en décembre dernier. La chanteuse a raconté avoir des spasmes musculaires incontrôlés affectant ses capacités à chanter. Ses concerts du printemps 2023 ont été reportés en 2024 alors que huit de ses spectacles estivaux ont été annulés.

«Malheureusement, ces spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne. Cela me cause parfois des difficultés lorsque je marche et ne me permet pas d’utiliser mes cordes vocales pour chanter comme j’en ai l’habitude. Je dois admettre que cela a été une lutte. Tout ce que je sais faire, c’est chanter – c’est ce que j’ai fait toute ma vie», a indiqué Céline Dion dans sa publication annonçant sa maladie.

Shania Twain a vécu quelque chose de similaire alors qu’elle a eu des problèmes avec sa voix lorsqu’elle se remettait de la maladie de Lyme. Après avoir contracté la maladie en 2003, elle a souffert de dysphonie, un trouble des cordes vocales qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales.