Metallica au Stade olympique: «baptême métal» pour la ministre Caroline Proulx

La ministre Caroline Proulx aura vendredi soir son «baptême métal» lors du spectacle de Metallica au Stade olympique, elle qui préfère habituellement la musique «qui adoucit les mœurs».

«Ça va être mon premier baptême de Metallica. je vais plonger dans un univers que je connais peu. Mais juste pour la curiosité de voir la vibration, l’esprit des fans québécois, de vibrer au son du heavy metal de Metallica, juste ça, ça va être une extraordinaire expérience», confie en entrevue la ministre du Tourisme.

Alors qu’elle travaillait à la radio dans sa vie d’avant la politique, Caroline Proulx a déjà été exposée à la musique de Metallica, mais elle a toujours préféré écouter de la musique «calme, qui adoucit les mœurs».

Ainsi, malgré le caractère dépaysant de l’événement pour elle, la ministre envisage le spectacle de vendredi soir avec enthousiasme.

«Metallica, j’ai vu l’engouement, et c’est proprement extraordinaire. Non seulement une impressionnante carrière, mais de se maintenir comme ils le font depuis ces années-là, c’est impressionnant», dit-elle.

Elle s’attend donc à un «gros retour en force à Montréal» de ce «beau band», qu’elle remercie de venir dans la métropole.

Les derniers concerts à grand déploiement qui ont été présentés au stade remontent à la fin de l’année 2015, car l’acoustique de l’enceinte olympique a une mauvaise réputation.

Questionnée à ce sujet, la ministre convient que les spectacles de vendredi et de dimanche seront un test pour le Stade olympique. «C’est sûr que l’industrie nous regarde, mais les équipes de Metallica et de Pantera sont là avec leurs systèmes de son indépendants. C’est un moment fort qu’on va relever avec brio», lance celle qui est responsable du parc olympique.

D’ailleurs, Caroline Proulx ne fera pas qu’assister au concert. «Je vais me promener sur le terrain, aller voir comment les équipes travaillent et comment on monte une scène comme celle-là», précise la ministre, avant de conclure: «Ça va être un beau moment. C’est important d’être là.»