Un acteur de «Fast & Furious» porte plainte contre Home Depot pour profilage racial

Tyrese Gibson porte plainte contre Home Depot pour profilage racial.

La star de Fast & Furious et deux autres plaignants poursuivent Home Depot en justice après avoir été, selon lui, « délibérément dérangés » par des employés du magasin alors qu'ils tentaient d'effectuer un paiement le 11 février.

Le comédien et deux autres hommes, décrits comme des associés de l'acteur qui « fournissent régulièrement des services de construction à Gibson », ont intenté une action en justice contre la société, affirmant qu'ils avaient été « victimes d'un traitement discriminatoire scandaleux et d'un profilage racial des consommateurs » lors d'une visite au magasin de West Hills, en Californie.

L'acteur de Morbius et ses associés, Eric Mora et Manuel Hernandez, réclament plus d'un million de dollars de dommages et intérêts à l'entreprise de rénovation. L'action en justice indique que ce montant correspondra à la somme d'argent que Tyrese Gibson a dépensée dans les magasins Home Depot au fil des ans, en plus de dommages-intérêts punitifs et d'un « jugement déclaratoire établissant que les actions du magasin ont violé la loi californienne Unruh sur les droits civils, qui protège tous les établissements commerciaux de Californie contre la discrimination ».

Selon l'action en justice, lorsque les trois hommes se sont rendus au magasin, Tyrese Gibson avait décidé d'attendre dans la voiture pendant que les deux autres hommes effectuaient la transaction parce que des fans avaient commencé à le remarquer dans le magasin.

Le caissier aurait dit à l’acteur qu'il autoriserait les deux hommes à utiliser sa carte de crédit pour acheter les articles, mais, selon le procès, « le caissier a refusé de terminer la transaction d'achat », même après que l'acteur fut retourné dans le magasin.

Les représentants de Home Depot ont réagi à l'action en justice dans un communiqué : « La diversité et le respect de tous sont au cœur de notre identité, et nous ne tolérons aucune forme de discrimination. »

« Nous apprécions M. Gibson en tant que client et, au cours des mois qui se sont écoulés depuis l'incident, nous avons pris contact avec lui et ses avocats à plusieurs reprises pour tenter de résoudre ses problèmes. Nous continuerons à le faire. »