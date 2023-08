Un enfant de 3 ans fugue au McDonald's parce qu’il avait faim

Une mère du Wisconsin, aux États-Unis, a eu toute une frousse lorsque son fils de 3 ans est sorti de son berceau pour se rendre à pied au McDonald’s situé à environ 400 mètres de la maison.

Dans une vidéo partagée sur TikTok, Marissa Phiffer raconte que l’événement s’est déroulé pendant l’heure de la sieste, alors qu’elle dormait près de son fils Aiden et de la sœur jumelle de celui-ci

Les deux enfants étaient chacun dans leur berceau, mais Aiden avait plus faim que sommeil; il s’est donc levé et a quitté son lit et la maison, sans que sa maman en soit consciente.

Lorsqu’elle s’est réveillée, la mère a constaté que son fils avait disparu et que les souliers de ce dernier étaient également manquants. Elle a alors immédiatement alerté les autorités pour signaler la disparition de son garçon de trois ans.

«Il n’était ni dans la maison, ni au sous-sol, ni dans la cour avant, ni dans la cour arrière», a-t-elle indiqué sur TikTok.

Lorsque les policiers sont arrivés à la maison, ils ont immédiatement révélé à Marissa Phiffer que son fils avait été retrouvé dans un McDonald’s.

Un bon samaritain avait avisé les forces de l’ordre qu’il avait vu le bambin se balader entre sa maison et le restaurant situé environ 400 mètres plus loin.

La mère s’est donc précipitée au McDonald’s où son fils l’attendait, sain et sauf... mais affamé!