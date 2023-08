Un Magogois de 59 ans parcourt 5000 km à vélo en 42 jours

Près de 5 067 km de vélo en 42 jours, voilà l'exploit qu'a réalisé Alain Gauthier, un cycliste de 59 ans originaire de Magog, en Estrie.

Il a ainsi effectué la distance de Vancouver vers Magog. Le retraité se dit plus que fier d'avoir terminé son périple, fatigué, mais la tête remplie de merveilleux souvenirs.

«J'ai fait cette route plusieurs fois en voiture et en VR (...) Cette fois-ci, je l'ai vécue, sentie, humée et ressentie d'une manière complètement différente», a mentionné M. Gauthier.

Comme il effectuait son périple en solo, l'athlète devait porter tout son équipement en tout temps avec lui. Sa tente, son sac de couchage et ses quelques vêtements faisaient partie de ses bagages quotidiens tout au long de l'aventure.

Alain Gauthier avoue avoir été chanceux en ayant eu que quatre crevaisons pendant ses 42 jours d'aventure.

Crainte pour sa vie pendant le périple

Alain Gauthier se remémore de plusieurs bons souvenirs. Mais ce qui l'a marqué, c'est le manque de prise en considération des cyclistes sur les routes. À quelques moments, il a soutenu avoir eu peur pour sa vie.

«Un camion a enfilé par ma droite, et ne m'a jamais vu. Si moi je ne m'étais pas déplacé, ça aurait pu être la fin, je le sais», a souligné l'athlète.

La météo en vélo

Pendant que sa famille se faisait mouiller par les fortes précipitations reçues en Estrie, le cycliste a pu profiter des paysages canadiens avec très peu de pluie pendant son périple.

«J'ai seulement eu une journée complète sous la pluie. Un long 120km c'est certain, mais comparativement à ce qu'il se passait à la maison, je m'en suis bien tiré», a reconnu le cycliste.

Même s'il garde d'excellents souvenirs de sa traversée, il a mentionné que son retour à la maison reste le plus précieux.

«Ma conjointe et mes amis de vélo ont parcouru les derniers kilomètres avec moi. Je ne m'y attendais pas et les retrouver de cette manière-là (...) J'avais les yeux mouillés comme on dit», a décrit M. Gauthier.