«Cible potentielle pour le crime organisé»: un bar de la Mauricie voit son permis d’alcool être révoqué pour un an

Un bar de la Mauricie qui accueillait régulièrement des motards liés aux Hells et avec qui le propriétaire avait des liens a reçu la pire sanction possible, soit la révocation de son permis d’alcool pour au moins un an, parce qu’il était «une cible potentielle pour le crime organisé».

«[Pierre] Laliberté est connu des services policiers pour être une relation des Hells Angels du chapitre de Trois-Rivières depuis plus de 20 ans. Il est invité dans divers événements réservés aux membres des bandes de motards hors-la-loi ou aux individus qui y sont affiliés et seuls les individus de confiance y ont accès», écrit la juge administrative Maude Lajoie dans une récente décision du Tribunal de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).

L’homme de 53 ans est le propriétaire du Charlie II, situé sur l’avenue Lamothe à Bécancour.

Il était aussi un ami de longue date du défunt membre en règle des Hells Angels de Trois-Rivières Paul Magnan, qui se rendait au bar presque toutes les semaines.

Capture d'écran tirée de Facebook Peter Laliberté

Plusieurs visites

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont dû y intervenir à de nombreuses reprises dans les dernières années, pour diverses problématiques.

Lors de visites de la SQ, la présence de motards de différents clubs-écoles ou clubs supporteurs des Hells a été constatée.

Il a été vu à plusieurs reprises dans des événements liés aux motards, notamment en août 2018 lors d’une fête organisée à Sainte-Sophie par les Crazy Bastards, accompagné «de plusieurs membres des HA du chapitre de Trois-Rivières».

«M. Laliberté fréquente ce milieu depuis si longtemps qu’il ne semble plus faire la distinction entre les individus en soi et les bandes de motards hors-la-loi auxquelles ils sont liés. [...] Il partage même une amitié plus approfondie avec certains d’entre eux. Il baigne dans le milieu criminalisé depuis plus de vingt ans», souligne la juge administrative.

Il a été perquisitionné

Dans le cadre du projet d’enquête «Présomption» de la SQ, le propriétaire du Charlie II a aussi été la cible d’une perquisition en juin 2021, lui qui aurait eu des liens avec une cellule de distribution de stupéfiants. À noter qu’il n’a jamais été accusé dans cette affaire.

Néanmoins, les policiers ont trouvé au domicile de Laliberté «plus de 6000$ (argent canadien et américain), une arme prohibée et un sachet de 0,67 gramme de cocaïne».

Ils ont aussi saisi une «veste avec l’inscription en rouge et blanc “Support 81 Trois-Rivières” et d’un chandail avec la mention “Red Power” toujours en rouge et blanc», relate la décision.

Le 8 fait référence à la huitième lettre de l’alphabet qui est le H et le 1 à la première lettre de l’alphabet, le A.

Photo tirée de la page Facebook Peter Laliberté

Dans le cadre de cette enquête, un agent d’infiltration s’est notamment rendu chez Pierre Laliberté, où le trafic de drogues a été ouvertement abordé.

«L’omniprésence de personnes liées au crime organisé autour de M. Laliberté et de l’établissement qu’il administre [...] en fait une cible potentielle pour y devenir un point de vente de stupéfiants», a estimé la juge administrative.

«Je vais aller en appel»

Contacté par Le Journal, Pierre Laliberté a dénoncé la révocation de son permis d’alcool, «la pire sanction» qu’il aurait pu recevoir. Il ne pourra pas faire de demande pour le ravoir avant un an, et rien ne garantit qu’elle va être acceptée.

Photo tirée de la page Facebook Peter Laliberté

«Je vais aller en appel, je n’ai pas le choix. [...] Je veux sauver l’héritage de mes parents, a-t-il affirmé. J’espère que la Régie va me donner une chance.»

Il déplore que la RACJ n’ait pas voulu prendre en considération tous les engagements qu’il était prêt à prendre, notamment de refuser l’accès à son bar à toute personne qui afficherait des signes d’appartenance à un groupe criminalisé.

«On dirait qu’ils voulaient faire passer [mon bar] comme un repaire. [...] Ils viennent ici autant qu’ailleurs, a-t-il laissé tomber. Moi, un petit bar comme j’ai en campagne, j’ai pas les moyens de cracher sur rien. On peut pas être trop sélectifs. On prend ce qui passe, pis on fait avec.»