Elle fait 6500 km pour accoucher sur une plage et ne peut plus revenir

Une Britannique avait décidé de parcourir près de 6500 km en avion pour accoucher de manière «naturelle» sur une plage de Sainte-Lucie, dans les Caraïbes, avec son mari, mais tout ne s’est pas passé comme prévu et la petite famille ne peut plus rentrer chez elle.

Iuliia Gurzhii, 38 ans, et son mari Clive, 51 ans, ont pris l’avion direction Rodney Bay, à Sainte-Lucie, dans le but de réaliser leur rêve d’accueillir leur deuxième enfant sur la plage, a rapporté le «New York Post».

Cependant, Iuliia a perdu les eaux plus tôt que prévu et a accouché sur un bateau le 23 avril. Depuis cette date, la famille est coincée dans un enfer bureaucratique qui les empêche d’enregistrer leur petite fille Louisa, et donc de lui obtenir un passeport pour rentrer dans leur pays.

«Nous manquons d’argent, a expliqué le papa. Nous manquerons bientôt de nourriture, et personne ne nous aide.»

Plusieurs jours après avoir donné naissance, Iuliia a amené son bébé à l’hôpital Owen King European Union (OKEU) de Sainte-Lucie pour le faire enregistrer, mais les employés lui ont répondu qu’ils ne pouvaient pas remplir les papiers car la petite fille était née depuis plus de 24 heures.

«Nous nous sommes dirigés vers le bureau et avons rempli les papiers pour un certificat de naissance, a complété Clive. Nous avons attendus plusieurs semaines et le bureau nous a finalement contactés pour dire qu’ils ne pouvaient rien faire puisque le bébé n’était pas né à l’hôpital et que personne n’avait été témoin de l’accouchement.»

Les nouveaux parents se sont donc tournés vers le bureau d’immigration, qui leur ont demandé des preuves que le bébé était bien le leur. Même réponse du côté de l’administration pour obtenir un passeport pour Louisa.

Les parents désespérés ont finalement navigué jusque Grenade pour tenter leur chance, et ont dû réaliser un test ADN pour prouver qu’ils sont bien les parents du bébé. Ils doivent maintenant attendre les résultats, tout comme leur premier enfant de 8 ans, Elizabeth, restée en Angleterre.