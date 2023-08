Entraves routières: le transport en commun encouragé pour ce week-end festif

En plus des entraves routières à prévoir, de nombreux évènements auront lieu sur l’île de Montréal ce week-end, ce qui pourraient compliquer les déplacements à voiture. C’est pourquoi la Ville de Montréal incite la population à utiliser le transport en commun.

Plus de 185 000 personnes par jour sont attendues dans la métropole pour le spectacle de Metallica de dimanche, le défilé de Fierté Montréal, l’Omnium Banque Nationale, le Festival Ile Soniq, le Festival Présence Autochtone, etc.

C’est pourquoi le transport en commun est fortement encouragé.

«C’est possible de se déplacer en voiture, mais il faut s’informer et planifier nos déplacements. C’est la fin de semaine, on peut se permettre de partir plus tôt et prendre son temps», note le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin.