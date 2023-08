La bataille des familles est lancée entre Trudeau et Poilievre

Publiée il y a quelques jours, la publicité du chef conservateur Pierre Poilievre, où on le voit avec sa famille, a suscité de nombreuses réactions.

Alors que le politicien cherche à refaire son image auprès de l’électorat canadien, celui-ci s’affiche avec sa femme et ses enfants dans la vidéo où le thème de la famille est omniprésent.

Cette publicité survient quelques jours après l’annonce de la séparation entre Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Et selon le directeur en relations publiques chez TACT, Jérémy Ghio, il ne s’agit pas d’un hasard.

«Je ne suis pas assez naïf pour penser que c’est une coïncidence», a mentionné le spécialiste en entrevue à LCN.

«Il n’a pas perdu de temps à jouer la carte de la famille unie après la séparation de Justin Trudeau», a-t-il ajouté.

Depuis le début de l’été, on sent que Pierre Poilievre tente d’adoucir son image, affirme M. Ghio.

«On le connaît, M. Poilievre [...], comme un député hargneux, partisan, très sévère avec ses adversaires. Il est très bon pour parler avec sa base électorale très conservatrice, mais on s’est peut-être rendu compte, du côté des stratèges conservateurs dans les dernières élections partielles, qu’on avait de la misère à traduire les efforts qu’on mettait et les bons sondages dans des résultats électoraux», explique-t-il.

En s’affichant avec sa famille, le chef conservateur souhaite est davantage perçu comme un bon père de famille qu’un politicien teigneux.

Il mise aussi beaucoup sur la présence de sa femme pour séduire une partie de l’électorat qui ne lui est pas acquise.

«Les Conservateurs, traditionnellement, sont moins populaires avec le vote des femmes», souligne Jérémy Ghio.

Trudeau, séparé mais toujours père

De son côté, Justin Trudeau a publié deux photos qui ont fait beaucoup réagir au cours des derniers jours.

Le premier ministre a d’abord partagé un cliché où on le voit avec son fils, tous deux vêtus de rose, avant d’aller voir le film Barbie.

On est dans l'équipe Barbie. pic.twitter.com/ummozZ2kFi — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 6, 2023

Deux jours plus tard, il a diffusé une photo avec sa fille au cinéma où ils ont assisté à la projection du long métrage Oppenheimer.

Outre les commentaires homophobes des internautes liés à la première photo, ces deux publications ont été critiquées quant à leur pertinence. Certains ont accusé Justin Trudeau d’utiliser ses enfants pour redorer son image.

Ce n’est toutefois pas l’avis du directeur en relations publiques chez TACT, Jérémy Ghio.

«Je pense que M. Trudeau passe du temps avec sa famille. À un moment donné, le premier ministre, on l’oublie des fois, mais c’est un humain, c’est un père de famille. Il l’a dit dans sa déclaration que sa priorité c’était ses enfants», clame-t-il.

Ce type de publication peut contribuer à l’humaniser, estime M. Ghio.

«Ce n’est pas parce que M. Trudeau est séparé qu’il ne sera plus présent dans la vie de ses enfants, qu’il ne sera plus présent en compagnie de sa famille dans des événements politiques», soutient l’expert.

Qui ressort gagnant de cette bataille des familles?

La séparation de Justin Trudeau et Sophie Grégoire ne devrait pas avoir trop d’impact négatif sur la cote de popularité du chef libéral, juge Jérémy Ghio.

«Les temps ont changé. On n’est plus en 1950. Il y a plusieurs personnes qui peuvent s’identifier à la séparation de Justin Trudeau», croit-il

Par ailleurs, Pierre Poilievre et les Conservateurs ressortent perdants de cette «bataille des familles», est d’avis M. Ghio.

La diffusion de la publicité conservatrice aurait dû être effectuée plus tard, affirme l’expert.

«Cette vidéo-là est bien faite, cette vidéo-là atteint son but, mais elle aurait pu être publiée au mois de septembre. En ce moment, il n’y a personne qui porte attention à l’histoire. Les gens sont en vacances; on n’a pas envie de voir de la petite politique, on n’a pas envie de voir de coups bas», indique-t-il.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.