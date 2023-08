«Le 12 août, j’achète un livre québécois!»: une belle façon d'encourager les auteurs d'ici

Plusieurs personnes se rendent dans les librairies locales samedi pour se procurer des livres québécois, une belle action en cette journée «Le 12 août, j’achète un livre québécois».

En ce 10e anniversaire de l’évènement, le 12 août est une belle façon d’encourager et de souligner les auteurs du Québec.

«Il y a 10 ans, il y avait un discours très négatif du métier des auteurs. L’offre était incroyable et diversifiée, mais c’était plus la demande qui n’était pas au rendez-vous. Donc, on a eu l’idée un peu folle d’inciter la population à consommer notre littérature québécoise», commente l’instigateur de la journée Le 12 août, j’achète un livre québécois, Patrice Cazeault.

Dix ans plus tard, le livre québécois est désormais de plus en plus présent et l’intérêt évolue chez les citoyens.

«Il suffisait de donner ce petit coup-là qui a une ampleur. Le 12 août, c’est une bombe et après ça se transfère dans les années. Les gens ont la piqure et en redemandent durant l’année», ajoute M. Cazeault.

M. Cazeault constate que les citoyens vont davantage vers des auteurs québécois moins connus, une grande fierté pour lui. «Le 12 août a un effet. Ça suscite un engouement dans les librairies. On voit que les ventes explosent. Le nombre d’auteurs découverts explose, les gens se lancent à l’aventure», conclut l’instigateur de la journée.

***Voyez l'entrevue complète ci-dessus***