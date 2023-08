Contrat de 80 M$ avec un constructeur automobile: le PDG de Stingray, Eric Boyko, n’a pas peur des Chinois

Le PDG de Stingray vient de signer un juteux contrat qui pourrait frôler les 80 M$ avec le plus gros fabricant de véhicules électriques au monde, BYD (Build Your Dreams), que l’on surnomme le «Tesla chinois», après avoir visité ses bureaux californiens.

«Il n’y a pas de risque techniquement. On joue leur musique. On a développé une application Android. On ne livre rien. Tout se fait par internet. Il n'y a pas de risque économique», explique en entrevue au Journal Eric Boyko, grand patron et fondateur de l’entreprise québécoise de diffusion de musique Stingray.

Fournie par Stingray

«Il a fallu expliquer pourquoi il faut payer pour le karaoké parce que c’est gratuit en Chine, mais ici ça prend les droits des compositeurs et de la maison de disques», poursuit-il.

Sans les deux, on peut se faire poursuivre pour 65 000$ par chanson, détaille-t-il.

Rock, country, pop, K-pop, J-pop, rap, R&B, musique des Fêtes, musique pour enfants... Stingray Karaoke sera intégré dans les véhicules BYD dans une douzaine de langues. On ne pourra pas faire défiler les paroles pour chanter en conduisant pour des raisons de sécurité.

Géant mondial

BYD pèse lourd dans l'électrique. La multinationale de Shenzhen a une trentaine de parcs industriels en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Brésil, en Hongrie et en Inde. Elle a engrangé des profits de 3,9 G$ avec ses ventes de plus de 91 G$ cette année.

Il y a 15 ans, la firme Berkshire Hathaway de Warren Buffet a investi plus de 310 M$ dans BYD.

En 2019, Le Journal avait rapporté que le modèle vedette de taxi e6 du géant BYD avait été homologué par Transports Canada.

Ce partenariat de Stingray avec BYD survient alors que le président américain, Joe Biden, vient de signer un décret pour limiter les investissements dans des firmes chinoises de technologie pour la «sécurité nationale».

Ces dernières années, l’exclusion du géant des télécoms chinois Huawei du réseau 5G et l’interdiction du réseau social TikTok ont jeté un froid entre les pays.

Mais pour l’entreprise québécoise Stingray, conclure une entente avec un géant chinois de l’automobile allait de soi. Après Audi, Volkswagen, Tesla et Nio, Stingray estime donc avoir marqué un grand coup avec BYD, qui prévoit fabriquer quatre millions d'autos par année.

«BYD a accepté les mêmes conditions et les mêmes prix que les autres joueurs», mentionne Eric Boyko en cours d'entretien.

Légère hausse de revenus

Par ailleurs, la semaine dernière, Stingray a dévoilé ses résultats financiers de l’exercice du premier trimestre de 2024.

Au total, les ventes ont augmenté d’un léger 1,1%, de 78,1 M$ à 79 M$ par rapport au même trimestre de l’an dernier.

Son bénéfice net a bondi de 7,7 M$, ou 50%, de 9,4 M$ à 14,1 M$, ce qui s’explique en partie par un «profit sur règlement non récurrent lié à un différend relatif à une marque de commerce», selon l’entreprise.