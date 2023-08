Les Québécois plus dangereux au volant: il faut serrer la vis aux conducteurs

Une diminution du nombre de morts et de blessés sur les routes du Québec pourrait passer par des conséquences plus sévères pour les comportements dangereux, estiment plusieurs experts.

« Est-ce que va falloir attendre d’avoir un bilan routier exécrable et beaucoup de morts sur nos routes pour mettre en place des actions conséquentes pour une amélioration ? Faut que ça cesse, ça coûte des vies », lance Martin Lavallière, professeur au Département des sciences de la santé à l’UQAC.

« La route n’appartient à personne, l’ensemble des usagers doit comprendre que le partage est primordial. Faut se dire collectivement : “C’est assez” », lance de son côté Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec et expert en sécurité routière.

Conséquences plus dissuasives

Ces derniers estiment que des mesures plus coercitives pourraient forcer les conducteurs à adopter des habitudes plus sécuritaires, de peur de recevoir des amendes salées.

« Il faut parfois avoir le courage politique de pousser vers ces décisions-là », laisse tomber Martin Lavallière.

De son côté, M. Harrison estime que le gouvernement du Québec devrait imposer des sanctions administratives aux conducteurs dès que l’on constate une alcoolémie au volant de 50 mg par 100 ml de sang (0,05) à l’instar de nombreuses provinces canadiennes.

Ces dernières ont pu observer une diminution significative des accidents liés à l’alcool.

« Ça fait en sorte que les gens prévoient mieux leurs déplacements en cas de consommation d’alcool », souligne-t-il, invitant aussi les autorités à s’inspirer des mesures prises par différents pays scandinaves, des chefs de file mondiaux en termes de sécurité routière.

Malgré de nombreuses opérations de sécurité routière, la Sûreté du Québec (SQ) continue de constater des infractions à la tonne sur nos routes.

« La répression ne devrait pas être ce qui amène des changements de comportement, mais malheureusement, c’est comme ça. Les gens s’en souviennent bien plus longtemps après avoir reçu un constat. Il faut que les citoyens soient conscients d’adopter une conduite responsable », souligne Ann Mathieu, porte-parole de la SQ.