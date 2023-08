Météo au Québec: un ciel recouvert de nuages pour samedi

Le temps maussade continue pour ce début de weekend qui commencera sous les nuages, avec quelques averses prévues pour certains secteurs du Québec.

Ces précipitations arriveront surtout en après-midi, surtout pour le Grand Montréal. Malgré la présence de nuages, le facteur humidex viendra augmenter la température à 29°C, selon les prédictions d'Environnement Canada.

L’Abitibi-Témiscamingue recevra plus de pluie que le reste de la province avec plus de 15mm attendus en après-midi. Un risque d’orages sera prévu au même moment. Le temps sera plus frais avec un ressenti de 16 degrés.

L’Outaouais recevra aussi des précipitations, mais moins que sa voisine du nord. Des rafales allant jusqu’à 40km/h et un risque d’orages seront néanmoins attendues pour le secteur.

Pour d’autres régions, le soleil se pointera assez timidement pour créer une alternance avec les nuages. Ce sera le cas pour l’Estrie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où ces secteurs auront des risques d’averses qui varient entre 30 et 40% en après-midi. Le mercure devrait tourner autour des 25 degrés avec le facteur humidex.

Pour la Capitale-Nationale et la Mauricie, le temps sera plus calme avec une alternance en matinée, puis des nuages en après-midi. La température tournera autour des 21 degrés, et 26°C ressentis pour le secteur de Québec.

Le soleil sera plus présent pour la Côte-Nord, avec une alternance dans le secteur de Baie-Comeau et du temps ensoleillé pour Sept-Îles. La température frôlera les 20 degrés pour la région.