Omnium Banque Nationale: Jessica Pegula en finale, Iga Swiatek éliminée

Jessica Pegula a défait la première joueuse mondiale Iga Swiatek dans un match fou ponctué de 19 bris de services, en demi-finale samedi.

«C’est toujours bien de battre la joueuse numéro 1 au monde, a admis Pegula. Ç’a été un match en montagnes russes.»

La troisième joueuse mondiale a remporté l’affrontement en trois manches de 6-2, 6(4)-7 et 6-4. Elle atteint la finale de l’Omnium Banque Nationale pour la première fois après avoir été freinée en demi-finale lors des deux dernières éditions.

«J’espère que la troisième fois sera la bonne et que ça se poursuivra en finale. J’ai toujours bien joué ici.»

Des bris

Dans un match particulièrement étrange, les joueuses se sont échangé des bris de service à répétition. En première manche, il y en a eu six en huit jeux, quatre pour Pegula et deux pour Swiatek.

Ça s’est poursuivi en seconde manche avec quatre bris de services de chaque côté. Et pourquoi arrêter en si bon chemin? Pegula en a réalisé trois et Swiatek deux lors de la manche ultime. En tout, Pegula a fait face à 12 balles de bris contre 19 dans le cas de Swiatek.

«Nous sommes toutes les deux bonnes au retour et nous nous sommes poussées, mais je ne saurais pas l’expliquer», a mentionné Swiatek en tentant d’expliquer la situation.

«Je ne sais pas pourquoi cette semaine nous avons toutes eu du mal au service, même celles qui sont reconnues pour être constantes», a ajouté Pegula.

Difficile

Comme l’a fait remarquer notre collègue Mylène Richard, Iga n’était pas dans son assiette. Et c’était un jeu de mots involontaire.

Involontaire certes, mais qui résume bien le match de la Polonaise qui n’a pas paru au sommet de son art tout au long de la semaine.

«Je n’ai pas bien commencé le match et elle m’a poussé, a commenté Swiatek. Je ne sais ce qui s’est passé en troisième manche quand je menais, mais elle se battait sur chaque point.

«J’ai fait plus d’erreurs et ç’a fait la différence. J’ai essayé d’être combative tout au long du match.»

Ténacité

Pegula n’a gagné aucun tournoi cette année et atteint seulement sa seconde finale après Doha en début de saison où elle s’était justement inclinée face à Swiatek qui présente désormais une fiche de cinq victoires en huit matchs contre l’Américaine.

Pouvoir se maintenir autour du troisième rang mondial sans avoir remporté de tournoi et en ayant participé qu’à une seule finale avant celle de Montréal démontre la constance de Pegula qui se rend souvent loin, chaque semaine.

Celle-ci s’est particulièrement démarquée par sa ténacité tout au long de la semaine et particulièrement dans cet affrontement face à Swiatek.

Elle a été surprise par Cotton Eye Joe, qui a retenti inopinément alors qu’elle était en avance 4-3 dans le bris d’égalité de la seconde manche. Swiatek a remporté les quatre points suivants pour rafler la manche.

«J’ai surtout trouvé ça drôle, ça ne m’est jamais arrivé et en plus cette chanson, a rigolé Pegula. J’avais servi une bonne balle. Elle a été agressive et j’étais un peu sur les talons pour le reste du bris d’égalité.»

Photo Martin Chevalier

Semaine difficile

Trois des quatre matchs disputés par Iga Swiatek cette semaine ont nécessité trois manches. La joueuse de 22 ans a reconnu que sa semaine à Montréal n’a pas été facile.

«Physiquement, ç’a été un tournoi difficile. Dans mon match contre Karolina Muchova, nous avons deux longs délais en raison de la pluie et ç’a été difficile.»

Son match de quart de finale contre Danielle Collins qui s’est terminé plus tard que prévu en raison de la durée des matchs précédents a aussi pesé lourd.

«Je n’ai eu que 16 heures entre mes deux matchs et je ne m’endors pas facilement alors ç’a été difficile de dormir hier soir avec l’adrénaline.»