Premier mariage homosexuel: Roger Thibault est décédé

Roger Thibault, la deuxième moitié du premier couple de même sexe à se marier au Canada est décédé vendredi soir à l’âge de 77 ans, alors que la Fierté est célébrée ce week-end.

Son mari, Theo Wouters, l’a annoncé à ses proches par courriel samedi. Le septuagénaire souffrait de la maladie de Parkinson.

Le couple s’était marié le 18 juillet 2002 à Montréal.

«C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de #RogerThibault par un message de Theo la nuit dernière. Je ne peux qu'être triste de cette nouvelle.

Alors que nous sommes en pleines festivités dans le cadre de Fierté Montréal / Montréal Pride. Il est important de se souvenir que des personnes comme Roger et Théo ont marqué l'histoire de la communauté #LGBTQ du Québec en ayant été le premier couple gai à s'unir légalement en Amérique du Nord, partageant ainsi les mêmes droits et obligations que les autres couples», a écrit Patrick Desmarais, président Fondation Émergence sur Facebook, samedi.

D’autres personnes et groupes ont tenu à exprimer leurs condoléances sur le réseau social.

«Ce fut un très grand honneur pour nous d'avoir connu et accompagné Roger Thibault dans sa lutte, avec son mari Theo Wouters, contre des actes de crimes haineux et de harcèlement homophobe commis à leur égard dans leur quartier à Pointe-Claire. [...] Merci, Roger, de votre courage, de vos convictions et de votre lutte inspirante pour le droit d'aimer librement, l'égalité et la dignité», a publié le Center for Research-Action on Race Relations (CRARR).

Les deux hommes avaient été fait Citoyens d’honneur de la Ville de Montréal en mai 2023.