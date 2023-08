«Sache que je vais tout faire pour reprendre le contrôle de moi-même»: son agresseur écope de 42 mois de taule

Une femme victime d’une violente agression sexuelle affirme s’être enfin libérée de l’emprise de son bourreau, qui a récemment écopé de 42 mois de prison au palais de justice de Joliette.

«Il m’a volé une partie de moi qui ne reviendra probablement jamais», a déclaré la victime devant le juge Normand Bonin, qui a salué son courage.

«Sache que je vais tout faire reprendre le contrôle de moi-même avec la tête bien, bien haute», a ajouté celle dont l’identité est protégée par la cour, en s’adressant directement à Christopher Denis.

Ce dernier a été trouvé coupable d’agression sexuelle et d’étranglement sur la victime, qui était dans un état d’«intoxication extrême» au moment des faits.

L’homme de 29 ans de Lanoraie, qui n’avait pas d’antécédents criminels en matière de crimes sexuels, a été condamné à 42 mois derrière les barreaux en juillet dernier.

«Clairement, l’accusé cherche à protéger son ego. Jusqu’à l’audience sur la peine, il n’avait démontré aucune empathie à l’égard de la victime», a observé le juge Bonin.

Trou de mémoire

Le 18 janvier 2021, la victime était allée rencontrer l’accusé afin d’obtenir des explications concernant l’infection transmise sexuellement qu’il lui avait donnée.

Christopher Denis lui a fait plusieurs avances durant sa visite pour avoir des relations sexuelles, mais il n’a essuyé que des refus.

Après avoir pris quelques bières, la victime était dans un état «inexplicable vu le nombre de consommations prises et ses habitudes de consommer. Elle a de soudaines pertes de conscience de la réalité», rapporte-t-on dans le jugement, qui ne tranche pas sur la possibilité que la femme ait été droguée à son insu.

Malgré tout, elle a cherché à résister aux avances faites par l’accusé, mais s’est retrouvée à un certain point sans sous-vêtements.

Le jugement développe en détail les horribles gestes posés par Christopher Denis, pendant que la survivante se débattait.

«Elle prend panique et lui demande ce qu’il ne comprend pas dans le mot ‘non‘, peut-on lire. Son prochain souvenir est de penser qu’elle allait mourir alors que l’accusé, la pénétrant, met fortement ses deux mains autour de son cou jusqu’à ce qu’il s’arrête puis s’excuse.»

Se reconstruire

Cette violente agression a drastiquement changé le quotidien de la femme.

Elle en a longuement fait part dans son témoignage, citant entre autres ses crises de panique, l’«impression de fonctionner comme un robot», sa médication, et son arrêt de travail.

«L’accusé, qui jusqu’ici, n’avait jamais compris qu’elle vive des séquelles à la suite de ce qu’il lui a fait subir, s’est adressé à la Cour pour dire qu’il n’avait jamais pensé lui avoir causé autant de mal», fait valoir le juge Bonin.

«Je te rends aujourd’hui toutes ces émotions ainsi que l’emprise que tu as eue sur moi à distance pour ainsi réapprendre à vivre d’une façon différente en me reconstruisant et finir mon deuil de la personne que j’étais», a conclu la survivante.