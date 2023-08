Tunisie: 2 migrants morts et 5 disparus dans un naufrage

Deux candidats tunisiens à l'émigration ont péri et cinq autres sont portés disparus après un naufrage dans la nuit de vendredi à samedi, devant les côtes de Gabès dans le sud-est de la Tunisie, a annoncé la garde nationale.

Le drame «s'est produit à 2h00 (1h00 GMT) à 120 mètres de la plage sur une embarcation où se trouvaient 20 Tunisiens», a indiqué la garde nationale dans un communiqué, en soulignant que 13 ont pu être sauvés et que les recherches sont en cours pour trouver d'autres survivants.

La garde nationale a précisé que «deux corps ont été repêchés, celui d'un jeune de 20 ans et l'autre d'un bébé» d'âge non déterminé.

«Une enquête a été ouverte par le tribunal» de Gabès pour «effectuer les expertises médico-légales» sur les corps et «déterminer les circonstances du drame», selon le communiqué.

Les opérations de recherche sont toujours en cours dans le golfe de Gabès pour essayer de retrouver les passagers manquants.

Plus de 1800 personnes, selon l'Organisation internationale des migrations (OIM), ont péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée centrale (entre Afrique du Nord et Italie), la route migratoire la plus meurtrière au monde, plus du double de l'an passé.

Le dernier naufrage connu au large des côtes tunisiennes a fait 11 morts et 44 disparus au large du port de Sfax (centre est), ont annoncé lundi dernier des sources judiciaires.

Sfax est cette année l'épicentre des tentatives de traversées de la Méditerranée au départ des côtes tunisiennes, situées, au point le plus proche, à moins de 130 kilomètres de l'île italienne de Lampedusa.