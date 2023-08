Un public en feu pour le Gala animé par le duo Dominic et Martin au ComediHa! Fest au Grand Théâtre de Québec

Des ovations, des applaudissements généreux et des éclats de rire francs, le public était à nouveau en feu pour le Gala ComediHa! animé par Dominic et Martin. Un duo qui fête ses 30 ans.

Pour une deuxième soirée consécutive, il y avait énormément d’énergie dans la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec. Un public très démonstratif pour une soirée de gala réussie et bien équilibrée.

Dès leur arrivée sur scène, les gens se sont levés en bloc pour leur réserver une chaude ovation aux animateurs de la soirée. Des ovations, il y en a eu une et une autre. Presque tous les artistes y ont eu droit

«On fête nos 30 ans de carrière», a lancé Martin Cloutier. «Ça m’en a paru 70», a répondu, sur le champ, son comparse Dominic Sillon. Le ton était donné.

Très présent tout au long du Gala, le duo qui a fait ses débuts au Dagobert de la Grande Allée, en 1993, a lancé la soirée avec un numéro sur les choses qui ont changé au cours des 30 dernières années.

La «pagette», qui étaient les cellulaires de l’époque, la Maison Columbia qui était, elle, l’équivalent de Spotify, mais avec des retards de livraison.

«J’avais commandé une cassette de Samantha Fox, lorsque je l’ai reçu, elle était lesbienne», a fait remarquer Dominic Sillon.

Le duo a fait du bon boulot avec des présences dans six numéros. Ils ont abordé la cinquantaine, on les a vus dans le numéro de Marie-Ève Morency, pour une consultation avec Jowanne la psy des stars, avec Silvi Tourigny et Cathy Gauthier et avec une panoplie d’invités dans un segment sur la grossophobie avec Louis Champagne, Billy Telliier, André Ducharme, Jean-François Mercier, Neev, et Anaïs Favron.

Photo Agence QMI, René Baillargeon

Mercier a fait remarquer au duo qu’il fêtait ses 30 ans, mais pas d’humour.

«Vous savez c’est quoi la différence entre un modèle à coller et Dominic et Martin, si je sniffe la colle, ça risque de me faire rire», a-t-il laissé tomber.

L’humoriste Neev, avec ses origines marocaines et françaises, en a sorti une bonne en précisant que c’était les Marocains qui avaient inventé le triathlon.

«Ils vont à la piscine à pied et ils reviennent à vélo», a-t-il lancé.

P-A Méthot a été la grande vedette de la première partie du Gala. Accueilli en rock star, il a reçu une ovation à la fin de son numéro où il a raconté son séjour à l’hôpital lors d’une intervention chirurgicale au cœur en 2018.

Arborant une moustache qu’il a qualifiée de «Movember du campeur» et qui, a-t-il dit, ne restera pas longtemps, P-A a conquis le public avec les détails hilarants entourant le rasage avant son opération.

Photo Agence QMI, René Baillargeon

Un des bons numéros de cette soirée a été celui du duo Silvi Tourigny et de Cathy Gauthier. Un numéro où la longiligne rouquine a présenté, Carl, son frère jumeau et des photos de leurs retrouvailles.

Lorsqu’elle a indiqué qu’elle était pour nous présenter quelqu’un qui était très important pour elle, Martin et Dominic, se sont pointés sur les planches. Elle les a rabroués en leur précisant qu’ils animaient déjà le gala.

Répondant à ceux qui s’interrogeaient sur l’existence de ce frère jumeau, interprété par Cathy Gauthier, Silvi Tourigny a donné une explication franche et directe et à la Carole avec un C et pas un K. «Ce n’est pas parce que je n’ai jamais parlé de mon anus que je n’en ai pas», a-t-elle fait savoir, avec le ton qu’on lui connaît.

François Massicotte a livré un bon segment sur les portions réduites que l’on retrouve dans les épiceries.

«J’ai versé du lait dans mon bol de Rice Krispies et ça a fait cric, crac», a-t-il dit, faisant référence au croc de la publicité, qui lui, a disparu.

On a aussi eu droit à des numéros de Danick Martineau et Charles-Antoine Des Granges, qui faisaient leurs débuts au ComediHa! Fest, Martin Perizzolo et Jean-François Mercier qui, avec le ton qu’on lui connaît, a raconté une de ses aventures, au téléphone, avec un représentant d’un service à la clientèle.

Photo Agence QMI, René Baillargeon

Dominic et Martin ont mis un terme au Gala avec leur numéro Le Verre d’eau présenté par le passé avec une répétition d’un texte qui dérape.

Les Galas du ComediHa! Fest se poursuivent samedi avec Cathy Gauthier et Silvi Tourigny à l’animation. La liste d’invités est bien garnie avec Jean-François Mercier, Guillaume Lambert, Michel Courtemanche, Pierre-Bruno Rivard, Catherine Ethier, Dave Morgan, Josiane Aubuchon, Réal Béland, Thomas Bédard, Coco Belliveau, Martin Petit et Martin Perizzolo.