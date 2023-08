Une ville du Bas-Saint-Laurent encore ravagée par les pluies torrentielles

Le maire d’une ville du Bas-Saint-Laurent en a ras le bol des pluies diluviennes à répétition qui l’ont obligé à déclarer l’état d’urgence en juillet et à fermer le bâtiment d’un motel en pleine saison touristique. Ce site d’hébergement risque même la démolition.

• À lire aussi: Plus d’un milliard de litres d’eaux usées dans le fleuve en raison de l’été pluvieux

«C’est du jamais vu! Les inondations se répètent d’une fois à l’autre. Encore cette semaine on revit le même cauchemar», raconte le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais, qui a pourtant multiplié les interventions pour éviter le pire dans le futur.

Les 15 juillet dernier, Témiscouata-sur-le-Lac était frappée par un déluge de plus de 50 mm de pluie en quelques heures seulement.

Ces précipitations ont provoqué le débordement du ruisseau Bernard qui passe en dessus d’un des bâtiments du Motel Royal. Le Service incendie de la Ville a immédiatement ordonné la fermeture du commerce d’hébergement.

Alors que la Ville a commencé des travaux majeurs lundi dernier afin que le ruisseau puisse contourner la bâtisse, d’autres précipitations totalisant 90 mm en quatre jours ont joué les trouble-fêtes.

Jusqu’à la démolition

«Il y a un énorme trou en avant et derrière les chambres. Ça peut tomber n’importe quand», s’inquiète le maire qui estime que la démolition du bâtiment sera peut-être la seule option.

Celui-ci doit également composer avec le débordement de la rivière de la petite rivière Savane pour une deuxième fois en un mois. D’ailleurs, sans les travaux d’enrochement effectués par les employés de la Ville, M. Blais est persuadé que les conséquences auraient été dramatiques.

«Si on ne faisait pas les travaux, on en aurait perdu une, on aurait perdu la rue Joseph-Turcotte», lance-t-il.

Selon les données statistiques d’Environnement Canada, ce secteur de la MRC du Témiscouata a reçu 43,6 mm de pluie mardi dernier, 33 mm jeudi et 12,4 mm hier.

«Le sol est gorgé depuis le printemps, il n’y a plus de place pour prendre d’autres pluies. Regardez le golf», mentionne Denis Blais qui fait référence au golf dans la municipalité voisine de Saint-Louis-du-Ha! Ha!.

Photo fournie par le Club de golf de la Vallée du Témiscouata

Rappelons que le Club de golf de la Vallée du Témiscouata avait fait la manchette en juillet alors que certains trous étaient complètement inondés, tellement qu’il aurait fallu une chaloupe pour atteindre le vert.

1 M$ en dégâts

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a formé une cellule d’urgence pour gérer cette situation de force majeure.

Le gouvernement du Québec a été appelé à contribuer financièrement, mais la municipalité est toujours en attente d’une aide concrète malgré une bonne collaboration avec le gouvernement.

Photo fournie par Hugues Beaulieu

Le maire Denis Blais estime que le coût des travaux dans le secteur du ruisseau Bernard pourrait atteindre le million de dollars. «Selon moi, ça sera près de 1 M$. En creusant, on pourrait avoir des surprises aussi. C’est majeur.»