10 choses étonnantes qui ralentissent votre Wi-Fi à la maison

Il peut être assez frustrant de voir son réseau Wi-Fi être ralenti sans raison apparente.

Pourtant, plusieurs objets et matériaux de votre maison peuvent expliquer cette situation, rapporte le Daily Mail.

Voici 10 choses étonnantes qui peuvent ralentir votre Wi-Fi.

Béton

Le béton peut créer de l’interférence avec votre réseau Internet, puisqu’il s’agit d’un matériau difficile à pénétrer.

Métal

Tout comme le béton, le métal peut contribuer au ralentissement de votre Wi-Fi.

Afin d’éviter que votre connexion Internet soit affectée, il est recommandé d’éloigner le plus possible votre routeur des murs, si ceux-ci sont faits de métal et/ou de béton.

Plâtre et cloisons sèches

Même s’ils créent moins d’interférence avec le réseau Internet que le métal ou le béton, le plâtre et les cloisons sèches peuvent affaiblir le signal de votre routeur.

Céramique

Très populaires dans les cuisines et les salles de bain, les tuiles de céramique peuvent nuire à la qualité de votre Wi-Fi.

Selon la spécialiste en technologies du site Web High-Speed Options, Marla Milano, la céramique est souvent jumelée à d’autres matériaux qui affaiblissent votre connexion Internet.

«C’est pourquoi il vaut mieux placer votre routeur en hauteur, dans un endroit central de votre maison», mentionne-t-elle.

Fenêtres

Plusieurs types de fenêtres, mais surtout celles à basse émissivité (ou Low E), peuvent expliquer pourquoi votre Internet fonctionne au ralenti.

Afin de réduire la perte de chaleur dans la maison, les fenêtres «Low E» contiennent une pellicule métallique qui peut être nuisible pour votre Wi-Fi.

Miroirs

Tout comme certaines fenêtres, les miroirs contiennent une mince couche de métal derrière le verre.

«Lorsque vous combinez deux éléments, ça peut générer une quantité significative d’interférence électromagnétique», explique Marla Milano.

Eau

L’eau peut aussi être l’ennemie d’une connexion Internet rapide!

Un aquarium et même votre corps peuvent affaiblir le signal de votre routeur.

Meubles

Si vous possédez des meubles particulièrement denses, ne soyez pas surpris de voir la vitesse de votre connexion Internet être réduite.

«Plus vous avez de meubles et plus ils sont gros et épais, plus votre signal peut être affaibli», indique Mme Milano.

Il est particulièrement important de ne pas cacher votre routeur derrière un meuble ou près de celui-ci.

Électroménagers

Votre micro-ondes et votre lave-vaisselle émettent leurs propres ondes et si vous placez votre routeur près de ceux-ci, cela pourrait nuire à votre connexion.