4 choses à ne pas faire avant un vol d’avion

De la plongée sous-marine ou l'utilisation d'oreillers offerts par la compagnie aérienne: voici des actions à ne pas faire avant d’embarquer dans un avion, selon une hôtesse de l’air.

Basée à New York, Leysha Perez a publié une vidéo sur TikTok pour révéler les quatre choses qu’elle ne ferait jamais avant un vol d’avion.

Faire de la plongée sous-marine

L’hôtesse de l’air a d’abord déconseillé la plongée sous-marine jusqu'à 48 heures avant le décollage en raison du risque de maladie de décompression, a rapporté le journal The Mirror. Ce provoque la formation de bulles de gaz dans le sang. Les symptômes peuvent comprendre de la fatigue et des douleurs dans les muscles et les articulations.

Dans des cas plus graves, les symptômes ressemblent davantage à ceux d’un AVC, comme du vertige et des difficultés respiratoires. Cela peut donc devenir très désagréable à vivre, surtout à des dizaines de milliers de pieds de hauteur dans les airs.

Utiliser les oreillers de la compagnie aérienne

«Lorsque je suis sur un vol international ou très long, je n'utiliserai jamais leurs couvertures ni leurs oreillers», a expliqué Leysha Perez dans sa vidéo qui a reçu plus de 23 000 vues sur TikTok.

Elle suggère donc d’apporter ses propres oreillers ainsi que ses couvertures pour un meilleur confort.

Acheter ses billets sur un autre site que celui de la compagnie aérienne

Leysha appelle à la prudence pour l’achat des billets d’avion sur des sites web qui ne sont pas d’une compagnie aérienne. Selon elle, ces sites ne permettent généralement pas de choisir sa place dans l’avion. Ceux qui souhaitent voyager avec leurs enfants devraient donc faire attention afin d’éviter une source de stress supplémentaire.

«J’ai tellement eu des parents qui sont venus se plaindre qu’ils n’étaient pas avec leurs enfants», a expliqué l’hôtesse de l’air. «Et quand ils me montraient leurs billets, je voyais que ça provenait d’un site qui semble parfois douteux.»

Manger des plats offerts à bord de l’avion

«Je ne vais pas manger tous les repas offerts dans l'avion, même si j'en ai envie», a indiqué Leysha. Selon elle, ils contiennent beaucoup d’agents de conservation, dont de hauts taux de sodium.

Manger un plat reste donc raisonnable, mais se nourrir uniquement de repas provenant de la compagnie aérienne lors d’un vol peut rester très nuisible à la santé.