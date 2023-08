Alerte à la bombe: la tour Eiffel évacuée deux fois en une journée

Du jamais vu dans l’histoire, la tour Eiffel a été évacuée à deux reprises samedi pour une alerte à la bombe. Une première fois pendant deux heures en début d’avant-midi et une deuxième fois en soirée.

Les trois étages de la tour Eiffel ont été évacués rapidement. Des centaines de touristes ont dû quitter les lieux, alors que c’est le monument le plus visité à Paris. Plus de six millions de touristes se déplacent chaque année pour visiter la tour.

«Une équipe de déminage pour examiner un sac à dos était sur place et une équipe cynophile avec des chiens renifleurs pour tenter de déceler des explosifs qui auraient pu être dissimulés aux alentours de la tour Eiffel», commente le collaborateur pour TVA Nouvelles à Paris, Thomas Schnell.

La première alerte à la bombe était fausse, en raison d’un sac à dos qui avait été oublié sur place. Pour la deuxième alerte, les autorités locales n’ont pas donné plus d’informations. «Dès qu’il y a un sac à dos oublié dans un lieu public, les forces spéciales doivent intervenir et faire évacuer la place», ajoute le journaliste.

L’alerte à la bombe a été levée, les touristes peuvent visiter la tour Eiffel sans crainte.