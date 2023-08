Annie Pelletier reçoit une vague d’amour après avoir donné de tristes nouvelles sur sa santé

Jeudi dernier, via sa page Facebook, Annie Pelletier s'est ouverte à son public, abordant sa santé fragile ainsi que les années difficiles qu'elle vient de traverser.

À travers un texte profond et saisissant, la championne olympique a généreusement partagé des détails poignants concernant les défis auxquels sa santé mentale et physique a été confrontée au cours de ces dernières années.

En effet, en tant qu'ancienne directrice d'ALÉO, elle a dû faire face à des années particulièrement exigeantes qui ont laissé des marques sur son état physique.

L’athlète avoue avoir atteint un état d'épuisement professionnel et d’avoir carrément «déboulé l’escalier du tourbillon» dans lequel elle était plongée depuis un long moment.

De plus, après avoir traversé de nombreux bouleversements majeurs, tant dans sa vie professionnelle que personnelle, Annie Pelletier a été contrainte de subir une chirurgie à la gorge en décembre dernier, entraînant une période de convalescence particulièrement douloureuse.

Dans son texte, elle se confie comme jamais, encourageant ainsi ses abonnés à ne pas hésiter «à consulter, parler, verbaliser, s’introspecter, s’écouter.»

Dans la section des commentaires, des centaines de personnes ont exprimé leur gratitude envers ce courageux témoignage, empreint de révélations difficiles. Bien qu’elle ait retrouvé la forme, nous nous unissons à eux pour lui transmettre nos vœux de rétablissement et de bien-être les plus sincères.

Voici le texte en question :

«Bonsoir ami.e.s Facebook!



En cette soirée comme je les aime, pluvieuse, silencieuse et calme, je tenais à rédiger une publication afin de faire mes remerciements et exprimer ma gratitude car depuis quelques semaines déjà, je vais vraiment mieux et j’ai retrouvé la santé, autant celle du corps, de la tête et du cœur. C’est pas peu dire.

Je vous raconte...



Les derniers mois ont été très difficiles, tant professionnellement que personnellement.

D’abord en tant que proche aidante pendant trois ans de ma maman qui s’est battue corps et âme pour demeurer en vie le plus longtemps possible et qui est décédée il y a un an dans une agonie déchirante; ensuite avec un automne 2022 extrêmement chargé au bureau avec un changement d’image de marque, bienvenue ALÉO ; ensuite début décembre une chirurgie à la gorge dont la guérison a été douloureuse en *&»%$/ »% »$ &; un premier anniversaire et un premier Noël sans mes parents qui me manquaient terriblement; un épuisement professionnel qui a duré plus de six mois et finalement l’annonce récente que je quittais mon emploi après 18 belles années à soutenir les jeunes étudiant.e.s-athlètes du Qc.

Je ne pensais pas que j’étais si exténuée, fragile, émotive et anxieuse. Étant toujours en mode adrénaline, performance, obsession de la perfection, dépassement des attentes et si passionnée de mon rôle de maman et de mon travail à la Fondation, j’ai tout donné jusqu’au jour J. Jusqu’à y laisser ma santé. Physique et mentale.

Janvier 2023, j’ai continué à débouler l’escalier du tourbillon dans lequel j’étais plongée depuis quelques années, une marche à la fois. Et la descente fut pénible, angoissante, incompréhensible et déstabilisante. Je ne pouvais plus dormir donc récupérer.

Pendant ce moment, par contre, et c’est ici le but premier de cette publication, car nous vivons toutes et tous des épreuves et des cadeaux de la vie parfois mal emballés, j’ai pu compter sur des gens extraordinaires autour de moi. Et je tiens à les remercier et souligner leurs grandes compétences, leur soutien, leur expertise, leur grande amitié et leur réconfortante présence;

Dr. Sophie Le Sage, ma précieuse médecin à la clinique médicale de Boucherville, pour sa grande bienveillance et ses soins;

Dr. Stéphane Ledoux, mon si généreux et loyal ami et aussi neurologue, pour ses suivis et son amitié de tous les instants;

Jean-François Labbé, psychologue, pour nos échanges révélateurs qui en résultent d’importantes prises de conscience;

Julie Charbonneau, ostéopathe épatante, à la Clinique d’ostéopathie de Boucherville ;

Hui Shan Angela Lin, ergothérapeute, si pertinente et excellente vulgarisatrice, à PhysioExtra Clinique Santé de Longueuil;

Lester Au, brillant kinésiologue tellement à l’écoute, au Nautilus Plus de Boucherville;

Techniciens et techniciennes en assurance invalidité chez Beneva pour des échanges remplis de respect, d’empathie et de compréhension.

Merci à mes proches qui m’ont écoutée, consolée, conseillée, réconfortée, soutenue et aimée : mes précieux amis Danielle & Mario, Joannie, Benjamin, Danis & Slim, Chu Anh & André, Martin, Émanuela & Mikka, Sylvie, Donald & Roxy, Sophie & Vanessa, Ly, Marie-Christine, Jean-Marie, Ti-Louis & Éric, Claude T, Marie-France B, Isabelle & Simon, Alex, mes deux frères, ma tante Coco et j’en oublie sûrement....

Thank you Kevin for all your support during the last months, your comforting and soothing messages, your ability to make me laugh and to touch my heart with your thoughts and personality. After 15 years, I never thought I would experience such a touching and heartwarming reunion in your home in Jamaica. Unforgettable.

Et merci à l’Amour de ma vie, mon petit garçon Arthur pour qui j’espère être la meilleure môman du monde. Il fut ma motivation pendant cette période. Et il le sera toujours.

Bonne soirée, bonne nuit et en terminant, au Québec, nous avons des professionnels qui peuvent réellement nous aider à passer à travers des deuils, des épreuves, des transitions. N’hésitons pas à consulter, parler, verbaliser, s’introspecter, s’écouter, pour pouvoir éventuellement mieux fonctionner, sourire à nouveau et redonner...

Ah oui et merci à Alexandra Stréliski pour son dernier album Néo-Romance que j’ai écouté en boucle, presque jour et nuit, à réfléchir et réfléchir à ma vie...»