Atteint d'un cancer «extrêmement agressif», il devra débourser 1 M$ pour un traitement

Un père de famille de Saint-Jean-sur-Richelieu atteint d’un cancer du myélome multiple devra débourser 1 million $ pour recevoir un traitement offert aux États-Unis.

Il y a deux ans, à l’âge de 47 ans, la vie de Réjean Parent a été chamboulée par le diagnostic d'un cancer de la moelle osseuse «extrêmement agressif».

À l’adolescence, l’homme a contracté une maladie rare et dû subir une greffe de rein.

Aujourd’hui âgé de 49 ans, M. Parent a essayé plusieurs traitements au Québec, tous sans les résultats escomptés.

Son seul espoir: obtenir un traitement très coûteux à Tampa, en Floride.

Celui-ci ne devrait pas être disponible au Canada d’ici la prochaine année, ce qui pousse le quadragénaire à se rendre en Floride pour obtenir le «CAR-T cell Therapy».

«Le traitement aux États-Unis, on a eu une soumission en bonne et due forme, comme si on achetait un camion ou n’importe quoi. Le traitement coute 760 000 américains, ce qui représente aujourd’hui 1 045 000. C’est énormément d’argent. C’est beaucoup de sous pour un traitement, mais c’est ça où...», explique-t-il à TVA Nouvelles.

Sur sa page GoFundMe, le résident de la Montérégie indique qu’il souhaite voir son fils de 14 ans grandir.

«Je veux pouvoir être celui qui débat les pronostics et qui aura survécu à un des cancers les plus agressifs», exprime-t-il.

D’ici le jour J, Réjean Parent est maintenu sur «un traitement pont qui viendra à échéance» dans quelques semaines.

