Chantal Lamarre et Michel Laperrière ont célébré leur anniversaire de mariage au Japon

Revenu récemment d’un voyage au Japon avec sa femme, Chantal Lamarre, pour célébrer leur anniversaire de mariage, Michel Laperrière est de retour au travail pour le tournage de la deuxième année d’Indéfendable.

«Je me considère tellement chanceux de continuer à travailler, surtout dans une série quotidienne! C’est beaucoup de travail, mais la quotidienne ne m’épuise pas. Au contraire, c’est le manque de travail qui m’épuise.»

Son personnage, Me André Lapointe, poursuivra son rôle de mentor au cabinet d’avocats Lapointe–Macdonald. «C’est tellement

agréable de jouer dans cette série! On a toujours de la matière et les intrigues sont bonnes. Quand je reçois mes textes, je lis ça comme un roman policier. Et on rencontre plein de jeunes comédiennes et comédiens. Il y a beaucoup de talent ici.»

Si Michel se trouve privilégié de travailler régulièrement, il s’avoue béni par la vie. «Tout va bien. Je suis surtout fier de mes enfants. Ma fille et mon garçon ne semblent pas se diriger vers le métier que je pratique, mais ils sont tous les deux dans le domaine de la création. Agathe, 20 ans, travaille dans le monde vinicole et hôtelier. Elle est vraiment passionnée par ce qu’elle fait. Quant à Thimothée, 18 ans, il étudie le cinéma au cégep. Il s’intéresse aussi beaucoup à la musique. J’ai de bons enfants.»



