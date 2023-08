Finances personnelles: l’ignorance «nous appauvrit»

Près de 40% des jeunes de 18-24 ans ont échoué un questionnaire de base en finance, selon une étude publiée le 10 août dernier.

«C’est aussi préoccupant socialement de savoir que 40 à 50% des jeunes ne savaient pas ce qu'était l’indice des prix à la consommation (IPC), alors qu’on parle sans arrêt d’inflation», d’après Francis Gosselin, économiste.

«Comment fonctionne l’indice des prix à la consommation et comment est calculé cet indicateur-là, absolument central à notre économie, oui, c’est assez préoccupant», dit l’expert.

«Il y a encore beaucoup de travail à faire pour la pédagogie économique.»

D’ailleurs, 80% des répondants se disent insatisfaits de l’éducation financière reçue à l’école.

«Ça devrait sonner une sonnette d’alarme pour le gouvernement Legault et pour le ministre de l’Éducation, M. Drainville», affirme M. Gosselin.

Des conséquences importantes

Cette ignorance peut entraîner des conséquences importantes sur le cours de la vie des jeunes.

«Si on ne connaît pas la base des finances et de l’économie contemporaine, on risque de se faire avoir, ça nous appauvrit», déplore-t-il.

«Non seulement [cette lacune] peut mener à de mauvaises décisions de vie, mais cela peut engendrer de l’anxiété. Plus de 50% des jeunes interrogés disent ressentir de l’anxiété financière», s’inquiète-t-il.

«Il y a vraiment une urgence d’agir au Québec pour rehausser le niveau de littéracie financière», conclut l’économiste.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.