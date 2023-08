Il n’y a pas que le chlore qui irrite vos yeux dans la piscine

Vous ressentez une forte odeur de chlore sur votre corps et avez les yeux irrités après la baignade?

Dans une étude parue par le «CDC», spécialisé dans les maladies et infections, l’odeur nauséabonde et les yeux irrités ne sont pas uniquement causés par les produits chimiques dans la piscine.

Dans les faits, une piscine d’eau chlorée ne contient aucun produit chimique dommageable pour votre santé lors de la baignade.

C’est plutôt lorsque le chlore est mélangé avec d’autres produits et substances, tels que l’urine, les selles, les cellules de peau, le maquillage et le déodorant qui causent la forte odeur et le picotement des yeux.

Aux États-Unis, pas moins de 58% des échantillons de piscines publiques prélevés par le «CDC» contenaient des traces de la bactérie E. coli.

Rappelons que cette bactérie est présente dans les intestins et matières fécales de l’humain.

Ce mélange de substances entraine la formation d’irritants chimiques, les chloramines, qui peuvent provoquer une irritation de la peau ou nasale, une toux, de l’asthme et une respiration difficile.

L’utilisation de chlore ou autres produits chimiques atténue les conséquences pour la santé et tue la plupart des germes dans la piscine, sauf un qui est plus tenace.

«Le cryptosporidium peut survivre plus de sept jours dans l’eau d’une piscine contenant un ppm de chlore libre», indique un porte-parole du «CDC» au média Nextstar.

«C’est en partie pour cette raison que le cryptosporidium est la principale cause des épidémies liées aux piscines.»

Les symptômes liés à l’exposition au germe peuvent être graves pour les immunosupprimés.