Le congrès du Comité national des jeunes du Parti Québécois chamboulé par un avis d'évacuation

La deuxième journée du congrès du Comité national des jeunes du Parti Québécois a été chamboulée par un avis d’évacuation, dimanche matin. Une heure plus tard, le congrès a repris de plus belle avec le discours du chef du Parti Québécois.

À 10h30, un avis d’évacuation a forcé les participants à sortir du bâtiment. Selon les premières informations, ce serait une alarme qui a été déclenchée par inadvertance.

À 11h30, les participants ont pu regagner leurs sièges à l’intérieur du bâtiment et assister au discours de Paul St-Pierre Plamondon.

Dans son discours, le chef du Parti Québécois n’a pas manqué d’écorcher la Coalition Avenir Québec (CAQ) sur le 3e lien.

«C’est universel. Les gens veulent pouvoir à juste titre se fier quant à l’intention lorsqu’on est en interaction avec les autres. Lorsqu’un parti politique est prêt à dire certaines choses en sachant que ce n’est pas vrai ou que ça ne se fera jamais, les gens ont raison de réagir. On se distingue, nous, on est des gens de conviction. On est dans une forme de loyauté au Québec», a commenté Paul St-Pierre Plamondon, devant la foule.

À la fin de la journée, les plénières éliront un ou une nouvelle présidente qui succèdera à la présidente sortante actuelle, Marie-Laurence Desgagnés.

Plusieurs propositions débattues

Plus de 200 jeunes péquistes de 16 à 30 ans se sont présentés au congrès pour faire et voter des propositions.

Un militant croit que le Parti Québécois pourrait gagner sa place à l’Assemblée nationale en gardant la priorité sur la souveraineté.

«Le Parti Québécois doit rester authentique, garder sa priorité première : la souveraineté du Québec. Si on devient une équipe qui est souverainiste mou, on ne va aller nulle part, on va perdre de la crédibilité. On doit donc rester avec les enjeux actuels : la crise du logement, l’environnement... Tout en gardant notre priorité, ce qui nous différencie d’autres partis», précise un militant présent au congrès, Philippe Chiasson.