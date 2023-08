Le fils de Robin Williams rend un touchant hommage à son père pour le 9e anniversaire de sa mort

Vendredi dernier, Zachary Pym Williams, le fils de l'acteur Robin Williams, a offert un émouvant hommage à son père, qui s’est enlevé la vie il y a neuf ans à la suite d'une lutte contre une dépression sévère, amplifiée par un diagnostic de la maladie de Parkinson.

En effet, âgé de 40 ans, Zachary, qui est entrepreneur de profession, a partagé un message poignant sur son compte Instagram, suivi par des dizaines de milliers de personnes, accompagné d'une photo de son père. Cet hommage a touché le cœur de nombreux fans nostalgiques de Robin Williams, qui se souviennent notamment de lui pour son rôle dans le film Patch Adams.

«Papa, à l'occasion du 9e anniversaire de ton décès, je me souviens de tes excellents choix en matière de mode. Ces jours sont toujours difficiles et j'aime me souvenir de toi, parce que tu es vraiment, vraiment TOI. Je t'aime beaucoup!», écrivait-il en guise de légende.

Il convient de rappeler que le regretté Robin Williams a tragiquement mis fin à ses jours le 11 août 2014, à l'âge de 63 ans. Il laissait derrière lui sa femme et ses trois enfants : Zak, Zelda Rae et Cody Alan Williams. En plus de cet héritage familial, il laisse également une empreinte indélébile dans le cœur des fans de cinéma, en particulier pour son rôle central dans de nombreux films familiaux emblématiques des années 1990.

Le neuvième anniversaire du décès de l'acteur de Jumanji survient après que ses enfants ont célébré son propre anniversaire le mois dernier.

Robin Williams aurait eu 72 ans.

