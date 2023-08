Marché immobilier: les ventes de propriétés vont bon train à Québec

Malgré la hausse des taux d’intérêt, le marché immobilier dans la grande région de Québec se démarque. Les ventes de propriétés à Québec ont connu leur meilleur mois en juillet, notamment pour les copropriétés.

Le marché immobilier à Québec va de bon train, en raison d’une économie qui est largement positive.

«Le taux de chômage est à son plus bas pratiquement au pays, les gens ont de l’emploi, les salaires augmentent et le besoin de se loger demeure un besoin essentiel», note un courtier immobilier à REMAX, en entrevue à TVA Nouvelles, Nicolas Geoffroy-Brulé.

Québec se démarque notamment, parce qu’il n’a pas connu une hausse aussi drastique de prix pendant la pandémie, contrairement aux autres régions.

«Le mois de juillet a été historiquement très élevé. N’en demeure pas moins que si on se compare en 2021, il y a une légère baisse, mais le marché immobilier va tout de même très bien», ajoute-t-il.

Au mois de juillet, les ventes les plus populaires étaient du côté des copropriétés.

«Le prix de la copropriété est très accessible, c’est sous la barre du 250 000 dollars. C’est là qu’on a connu la plus grande hausse», précise M. Geoffroy-Brulé.

Également, une hausse d’achat a été constatée sur la Rive-Sud de Québec, en raison des prix plus bas, soit un prix médiant d’environ 350 000 dollars.

Mois de juillet historique, mais manque de propriétés

«Autant qu’on a connu un mois de juillet historique, autant que c’est historique le nombre de propriétés en baisse, il n’y en a pas beaucoup... Comme il y a beaucoup de ventes, on a peine à augmenter l’inventaire de propriétés», explique le courtier immobilier.

Le meilleur des mondes serait que les prix se stabilisent pour avoir un retour à l’équilibre. «Plus il y aura de gens qui voudront mettre leurs propriétés en vente, plus on aura un équilibre entre le nombre de propriétés disponible et les acheteurs qui ont besoin de se loger», mentionne-t-il.

Le courtier immobilier constate que plusieurs personnes se déplacent vers la grande région de Québec en raison du prix des logements plus abordables.