Metallica au Stade: le son ne se «rapprochera pas de la Maison symphonique»

Le groupe Metallica se produit à nouveau dimanche au Stade olympique, mais les spectateurs ne doivent pas s’attendre à un «son qui se rapproche de la Maison symphonique».

Interpellé sur les réseaux sociaux relativement à l’expérience sonore, le porte-parole du Parc olympique Cédric Essiminy souhaite mettre de l’avant les avantages des spectacles dans une grande enceinte comme le Stade olympique.

«C’est sûr qu’on est un stade de 60 000 personnes, on est trois fois le Centre Bell. On est le plus gros stade au Canada [...] c’est une expérience de stade. D’après ce que j’ai vu, d’après les commentaires que j’ai entendus des gens présents, l’expérience était bonne», a-t-il exprimé en entrevue sur les ondes de LCN.

Après la parution de l’article de TVA Nouvelles sur la qualité du son, M. Essiminy s’est tourné vers les réseaux sociaux pour répondre aux réactions de fans déçus de l’expérience au «Big O».

«En tout cas. À lire le nombre de commentaires que je reçois dans ma boîte courriel, mon compte X et même mon [Facebook] perso, le Québec regorge d’ingénieurs de son», pense-t-il.

Des propos relativisés par la vaste majorité des spectateurs qui ont apprécié leur expérience lors du concert de Metallica.

La formation américaine se produit à nouveau dimanche, et la logistique entourant l’événement est impressionnante.

«On estime autour le nombre de personnes travaillant de près ou de loin au Stade, au Parc olympique pour accueillir ces personnes-là [...] on est autour de 2000, 2500 personnes qui travaillent seulement pour accueillir ces gens-là. C’est une mobilisation majeure», ajoute-t-il, énumérant les organisations avec lesquelles le Parc olympique a collaboré pour offrir ces concerts.

La Société de transport de Montréal (STM) est l’une de ces entreprises qui sont cruciales pour le bon déroulement des activités, dont celles de Fierté Montréal.

