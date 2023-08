Uber Eats lance une nouvelle plateforme pour les adolescents qui offre des repas en toute sécurité, une façon de simplifier la vie des familles.

Depuis mercredi, certains adolescents peuvent commander leurs nourritures sur le nouveau service Uber Eats.

Cependant, l’adolescent entre 13 et 17 ans peut seulement avoir accès au service Uber Eats, si le parent l’invite à rejoindre son compte.

TVA NOUVELLES

«Quand il fait une commande, le parent reçoit une notification. À chaque fois le parent est au courant de ce que le jeune a commandé, donc ce qu’il va manger», explique le responsable des affaires publiques pour Uber au Québec, en entrevue à TVA Nouvelles, Jonathan Hamel.

Un service sécuritaire?

Uber Eats utilise la technologie au service de la sécurité. Pour les adolescents, il ne sera pas possible de commander de l’alcool. Le produit ne s’affichera tout simplement pas.

«Le produit n’apparaîtra pas sur la page, ils ne verront pas l’alcool et il n’y aura pas de publicités à ce sujet», ajoute M. Hamel.

La plateforme a été instaurée pour permettre aux parents de savoir ce que leur adolescent consomme.

TVA NOUVELLES

«Cela donne plus de visibilité aux parents. Dans le cas concret où un parent donne un 20$ à son adolescent pour se nourrir, l’adolescent peut partir et manger ce qu’il veut. Là, il va voir ce qu’il mange et avoir une discussion ensuite sur la nutrition», note le responsable des affaires publiques pour Uber au Québec.

M. Hamel précise que Uber Eats est une façon pour les adolescents de découvrir de nouveaux restaurants qui offrent des menus sains. «C’est le parent qui a la décision entre les mains, il peut l’inviter s’il sait que son enfant a la maturité de faire des choix sains», mentionne-t-il.