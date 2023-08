Un convoi d'ingénieurs chinois attaqué au Pakistan

Des militants de l'Armée de libération du Baloutchistan (ALB) ont attaqué dimanche un convoi transportant des ingénieurs chinois dans le port de Gwadar, financé par Pékin, dans le sud-ouest du Pakistan.

• À lire aussi: EN VIDÉO | Au moins 28 morts dans le déraillement d'un train au Pakistan

• À lire aussi: Pakistan: l'ex-premier ministre Imran Khan, condamné à trois ans de prison pour corruption et arrêté

«La brigade Majeed de l'ALB a attaqué aujourd'hui un convoi d'ingénieurs chinois à Gwadar. L'attaque est toujours en cours», a indiqué le groupe séparatiste dans un communiqué du groupe.

Des sources de sécurité ont confirmé l'attaque d'un convoi transportant des ingénieurs chinois, mais il n'y a pas eu de réaction officielle pour l'heure.

Plusieurs attaques contre des projets liés à l'énorme projet de corridor économique Chine-Pakistan (CPEC) ont été revendiquées dans le passé par divers groupes séparatistes baloutches. Des milliers de personnels de sécurité sont déployés pour contrer les menaces contre les intérêts de Pékin.

Ces projets chinois ont souvent créé un fort ressentiment dans la province, en particulier auprès des groupes séparatistes qui estiment que la population locale n'en tire aucun bénéfice, la plupart des emplois revenant à de la main-d'œuvre chinoise.

En mai 2019, l'hôtel de luxe surplombant le port de Gwadar avait été attaqué, au moins huit personnes trouvant la mort.

Six mois auparavant, un assaut contre le consulat de Chine de Karachi, la plus grande ville du Pakistan et sa capitale économique et financière, avait coûté la vie à au moins quatre personnes.

Ces attaques avaient été revendiquées par l'Armée de libération du Baloutchistan, qui s'était justifiée en invoquant la mainmise sur les ressources locales par Islamabad et la Chine.