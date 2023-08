Une édition record pour le défilé de la Fierté à Montréal

Un nombre record de personnes ont parcouru les rues de Montréal, dimanche après-midi, pour le défilé de la Fierté, un soulagement pour les organisateurs qui avaient dû annuler le traditionnel événement à la toute dernière minute l’an dernier.

Plus de 15 500 personnes ont défilé sur le boulevard René-Lévesque, à Montréal, un record dans l’histoire du festival Fierté Montréal.

En tout, 192 cortèges ont déambulé sur près de trois kilomètres pour rejoindre le Village. Et c’est sans compter les milliers de gens massés tout le long du boulevard afin de voir les différents groupes de danse, DJ ou autres performances artistiques.

Martin Alarie / Agence QMI

«On veut commémorer les luttes et les victoires du passé. Mais il y a encore beaucoup d’injustices envers les communautés 2SLGBTQIA+ ici et ailleurs. C’est pour ça que l’on continue à se battre», a mentionné le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache, peu avant le coup d’envoi du défilé.

Grande diversité

Des centaines de personnes de tous âges, genres et origines ont marché pour la première fois, dimanche après-midi, au défilé de la Fierté.

C’est notamment le cas de Reza Azarpoor, originaire d’Iran, qui prenait part au premier cortège organisé par sa communauté.

Martin Alarie / Agence QMI

«C’est une période difficile pour notre pays, en particulier pour les jeunes et les membres de la communauté LGBTQ», a-t-il mentionné.

Anik St-Pierre, du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), était fière de marcher pour la première fois aux côtés de 300 collègues de la Ville.

«Je suis lesbienne, c’est un mouvement qui est hyper important pour moi. C’est important comme employée de la Ville d’être qui on est et d’être respecté dans nos droits» a expliqué la conseillère en planification au Bureau équité, diversité et inclusion du SIM.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est jointe au cortège tout au long du défilé, dansant sur un char au rythme d’un DJ.

Des élus de la majorité des formations politiques québécoises et canadiennes étaient également présents pour le défilé.

La ministre fédérale du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, n’a presque jamais manqué un défilé depuis ses 18 ans.

«Il ne faut jamais tenir nos droits pour acquis. Encore aujourd’hui il y a des gens qui s’organisent pour tenter de faire reculer nos droits, qui pensent encore qu’on ne devrait pas exister. On le voit partout dans le monde, mais on le voit aussi ici au Canada», a scandé la députée libérale de Brome—Missisquoi.

Soulagement

En 2022, le défilé avait été annulé le matin même en raison d'un cafouillage entourant un manque d'effectif de sécurité.

Fierté Montréal a revu son organisation cette année et a fait appel à 200 employés, en plus de 150 bénévoles.

«Je suis fier de mon équipe. On en a vu de toutes les couleurs depuis un an, mais on a réussi à livrer ça. C’est un gros travail collectif», a précisé Simon Gamache à la fin du défilé.

Le Service de police de la Ville de Montréal n’a répertorié aucun incident en lien avec cet événement.

Le défilé clôt ainsi la 17e édition du festival Fierté Montréal, qui se tenait depuis le 3 août dernier dans la métropole.