Une mère laissée agonisante pendant des heures dans le fond d’un club illégal

Une mère de famille qui s’est évanouie alors qu’elle faisait la fête dans un club illégal du quartier Queens, à New York, aurait été traînée dans une pièce isolée où elle a fini par mourir, affirme sa famille.

Le 31 juillet dernier, Stephanie Quinones célébrait son 35e anniversaire dans un établissement illicite lorsqu’elle aurait perdu conscience, rapporte le New York Post.

D’autres fêtards auraient alors tenté de la réanimer à coups de claques au visage avant de la traîner hors du plancher de danse.

Le barman, qui ne possède pas de permis d’alcool, aurait alors envoyé une photo de la femme inconsciente à la mère de celle-ci, puis aurait texté la sœur de la femme de 35 ans en lui demandant de venir la chercher.

La sœur en question, Jasmine Gonzalez, affirme qu’elle ignorait la gravité de la situation. Elle est arrivée environ deux heures après avoir reçu le message texte du barman.

Après avoir finalement appelé le 9-1-1, les employés du club l’ont alors embarrée dans l’établissement et se sont enfuis. C’est à ce moment que Jasmine Gonzalez a découvert sa sœur décédée dans une pièce située au fond du club.

«Ils m’ont laissée seule. Personne n’a eu la décence de rester», clame-t-elle. «Ils ont tous quitté parce qu’ils ne voulaient pas être sur place à l’arrivée des policiers.»

Stephanie Quinones a finalement été transportée jusqu’à l’hôpital en ambulance, affirme sa sœur. Les policiers ont pour leur part déclaré qu’ils enquêtaient sur une personne retrouvée morte sur les lieux de l’incident.

«Ce qui me blesse le plus, ce n’est pas seulement qu’ils n’ont pas appelé le 9-1-1, mais c’était très cruel de me dire de venir en me laissant croire qu’elle était toujours en vie», déplore Jasmine Gonzalez.

Sa sœur, Stephanie Quinones, était la mère d’une adolescente de 12 ans. Une campagne de sociofinancement a été lancée sur le site GoFundMe afin d’aider la famille à passer à travers cette épreuve. Plus de 24 000 dollars américains (32 500 dollars canadiens) ont été récoltés.