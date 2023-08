Manger sur le pouce: 5 facteurs qui stimulent la popularité des chaînes de restauration rapide

Malgré la fermeture de salle à manger et les damages collatéraux que la pandémie a engendrés sur le domaine de la restauration, les «fast-food» augmentent toujours en popularité.

• À lire aussi: 12 pouces... 20$: la restauration rapide, un luxe de moins en moins abordable pour les Québécois

• À lire aussi: «Il va y avoir des fermetures»: Juliette & Chocolat ne pourrait être que le début selon un expert

• À lire aussi: «Un verre de diabète»: une employée de McDonald's dévoile la quantité de sucre qui se retrouve dans leur thé glacé

Selon des données récoltées aux États-Unis et partagées par The Washington Post, cinq raisons, qui reflètent également la réalité canadienne, sont mises de l’avant pour expliquer cet engouement qui persiste pour les chaines de restauration rapide.

L’épicerie, toujours dispendieuse

Alors que l’inflation semble tranquillement se stabiliser, le panier d’épicerie, lui, reste encore dispendieux.

L’article du Washington Post montre que les prix des céréales, pains et produits de boulangerie ont augmenté de 29% depuis le début de 2020.

Les œufs, quant à eux, ont augmenté de 52%.

La hausse des prix de ces achats courants qui sont des essentiels dans de nombreux ménages, est particulièrement dû à la guerre en Ukraine qui chamboule la chaine d’apprivoisement ainsi que l’augmentation des salaires des commis d’épicerie et de ceux qui travaillent sur les fermes.

Les économies liées à la préparation des repas à la maison deviennent de moins en moins évidentes, et le temps dédié à cette tâche est irrécupérable.

Le service au volant au sommet de sa forme

Pendant que les consommateurs ont réduit leur visite en salle à manger de 14% entre février 2020 et avril 2023, l’Association nationale des restaurants aux États-Unis a constaté que les livraisons ont augmenté de 5% et les commandes à l’auto de 12%.

Des chaines de restauration rapide comme McDonald’s et Taco Bell ont tourné certaines de leurs succursales exclusivement vers les commandes à apporter ou encore au service à l’auto, avec des restaurants sans salle à manger.

Ayant bien observé les comportements de leur clientèle qui ne prennent pas le temps de manger sur place dans 85% des cas selon l’agence de données Circana, cette formule sans salle à manger permet également aux consommateurs d’économiser sur les pourboires.

Des «fast-food» bons pour la santé

L’une des chaines de restauration rapide qui a subi la deuxième plus grande croissance aux États-Unis vend de la salade.

L’entreprise Salad and Go, concentrée dans les États du sud, a vu ses ventes accroître de 166.3% selon la firme de recherche sur les marchés Datassential.

Au Québec, on peut observer cette tendance avec la chaine de restaurants Mandy’s qui a ouvert sa première succursale à Montréal en 2004.

Mandy’s qui promeut également une alimentation plus saine avec un menu diversifié de salades compte aujourd’hui huit établissements à Montréal et trois à Toronto.

Il est donc possible pour les consommateurs d’obtenir un repas rapidement sans avoir à négliger sa santé ou son apparence.

Le retour au bureau encourage des repas rapides et à emporter

Bien qu’il soit facile de se faire un sandwich rapidement lorsqu’on travaille en télétravail, les obligations de retour au bureau, comme celle décrétée par le président Biden le 4 août dernier, pourraient faire renaître des restaurants dans les centres-villes.

Cette tendance se fait déjà remarquer avec les mesures sanitaires qui tombent et les travailleurs qui retournent au bureau.

Selon les données de Yelp, les ouvertures d’établissements de restauration rapide ont augmenté de 10% entre les mois de mai et juillet.

En comparaison, les ouvertures de supermarchés n’ont augmenté que de la moitié de ce taux.

L’automatisation et l’intelligence artificielle au cœur d’une révolution de la restauration rapide

Dans une période où le manque de main-d’œuvre se fait particulièrement sentir dans les restaurants, l’industrie s’adapte en exploitant de plus en plus la robotique et l’intelligence artificielle.

Les entreprises américaines telles que Chipotle, Jack in the Box et White Castle ont tous recours à des robots pour manipuler les friteuses.

Certaines autres chaines utilisent des systèmes intelligents pour faire la prise de commande.

Le Washington Post a transmis que les consommateurs qui commandent chez Wingstop passent dans 65% des cas par le site internet, une habitude qui réduit le besoin en employés.

Cette transition vers la robotique et l’intelligence artificielle pourrait également s’accélérer dans les chaines canadiennes, comme Tim Hortons ou encore les rôtisseries Saint-Hubert, au courant des prochaines années.