«Ce sont 8 tonnes de déchets alimentaires qu'on a pu recycler»: une vodka de Bedford se démarque

Une vodka de Bedford se démarque sur la scène internationale: la distillerie Comont a créé une vodka neutre en carbone, à base de patates, pâtes à tartes et retailles de carottes.

L'entreprise, née en 2020, se concentre sur l'économie circulaire pour maximiser le recyclage, même pour créer une boisson alcoolisée.

TVA NOUVELLES

«En trois ans, ce sont huit tonnes de déchets alimentaires qu'on a pu recycler. En tant que pionnier en Amérique du Nord pour ce genre de produits, on est très fier de nous», a avoué le co-fondateur, Samuel Gaudette.

La recherche des entreprises en faveur de donner leur déchet alimentaire n'a pas été bien compliquée. À quelques kilomètres se trouve l'usine Norterra, maison-mère de la compagnie Artic Gardens.

Il s'agit d'un des plus gros donateurs de légumes déclassés comme les petits pois, les pommes de terre et les pelures de carottes.

«On le sait, on est les champions du gaspillage alimentaire. On cherche constamment à réduire nos déchets, et quoi de mieux que de le faire tout en se créant un partenariat qui fonctionne et qui aide notre planète», a souligné le président d'Artic Gardens, Christian Malenfant.

Un autre grand donateur est le groupe St-Hubert avec ses retailles de pâtes à tarte et de pâtés. «On est très heureux de collaborer avec Comont. Non seulement ça réduit notre empreinte écologique, mais ça encourage aussi une entreprise québécoise», a mentionné la directrice des communications de St-Hubert, Josée Vaillancourt.

Un avenir encore plus vert

Lorsqu'on leur demande de se projeter dans l'avenir, les fondateurs Samuel Gaudette et Vanessa Cliche, ont une réponse simple. Ils espèrent être 100 % zéro déchet d'ici quelques années.

Ils ajoutent qu'ils remarquent de plus en plus d'ouverture au recyclage alimentaire.«On doit maintenant refuser des déchets d'entreprises qui veulent devenir plus vertes, c'est un bon signe pour l'économie circulaire et l'ouverture d'esprit», a mentionné M. Gaudette.