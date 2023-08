Des pertes de 22 000 $ pour une erreur technique au Festi-grÎles de la Côte-Nord

Les organisateurs du Festi-GrÎles de la Côte-Nord, à Sept-Îles, ont découvert que les paiements par carte à l’entrée du site n’avaient pas fonctionné, ce qui entraîne un manque à gagner d’environ 22 000 $.

Samedi soir, les organisateurs du Festi-grÎles de la Côte-Nord, à Uashat, ont réalisé que les terminaux pour les cartes bancaires étaient configurés en mode «training» depuis le début de l’événement, jeudi.

Par conséquent, les machines remettaient des reçus mentionnant que la transaction était approuvée. Mais dans les faits, l’argent ne s’est jamais rendu dans le compte en banque de l’organisme à but non lucratif derrière le festival.

«Je ne vous cacherai pas qu’il y a des larmes qui sont sorties dans le comité», a dit le président du conseil d’administration du Festi-grÎles de la Côte-Nord, Hugo Rossignol.

«On s’est dit, bon, c’est peut-être la fin du festival. On a été en gestion de crise avec la Boîte à Clés, a-t-il ajouté. On s’est fait un plan de gestion. On a décidé de laisser les gens avoir du fun samedi et de profiter de la soirée.»

TVA Nouvelles

Un appel à l’honnêteté

Dimanche sur les réseaux sociaux, les organisateurs du Festi-grÎles de la Côte-Nord ont lancé un appel à l’honnêteté, pour demander aux gens de payer le montant de leur admission. Jusqu’à lundi matin, ce sont environ 5 000 $ qui ont été recueillis sur les quelque 22 000 $ manquants.

«C’est touchant», a confié Hugo Rossignol.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a même remis personnellement un montant d’au moins 500 $ au festival.

«On veut assurer la pérennité de ce festival-là, a indiqué M. Beaupré. On a eu de beaux moments cette fin de semaine. Ça va en s’améliorant, en grossissant, il ne faudrait pas avoir un trop gros manque à gagner.»

Une boutique présente au festival relaie cet appel à l’honnêteté.

«Il y a de belles activités, de belles choses, les amateurs de barbecue trippent. Il y a de la belle musique. Je pense qu’il y a de la place pour ça à Sept-Îles, pour notre belle ville, mais il faut que les gens participent et donnent ce qu’ils auraient dû donner», a souligné Daniel Poitras, le copropriétaire de la Boutique SMB.

Les organisateurs acceptent les virements Interac à l’adresse courriel du Festi-GrÎles de la Côte-Nord ou en personne chez Expertise comptable Dufour-Dubé.

Hugo Rossignol a fait savoir qu’il était trop tôt pour annoncer le retour ou la fin du festival.