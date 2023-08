Des tarentules envoyées par la poste retrouvées par les agents frontaliers

Des agents des services frontaliers de l’aéroport d’Edmonton ont découvert deux tarentules vivantes cachées dans des colis en provenance de Hong Kong, dont une dissimulée dans un jouet pour enfant.

Le 12 mai dernier, des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont vu «des irrégularités dans un petit colis en provenance de Hong Kong» et ont trouvé une tarentule mâle cachée à l'intérieur d'un contenant en plastique.

Le 1er juin 2023, l’inspection d’un autre colis provenant du même expéditeur a permis aux agents de trouver une araignée femelle cachée à l'intérieur d'un avion-jouet pour enfants.

«Après une inspection et un examen plus approfondi par les agents d'application de la loi sur la faune d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et leurs partenaires, il a été déterminé que les deux araignées sont des Phlogiellus xinping (une espèce de tarentule), lesquelles sont originaires de Hong Kong et ne figurent pas sur la liste de la [Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction]. Par conséquent, aucun permis n'était nécessaire pour importer cette espèce au Canada ni l'exporter de Hong Kong», a fait savoir l’ASFC par communiqué.

L’Agence rappelle qu’il est primordial de se renseigner sur les règles régissant l’importation d’espèces vivantes au Canada, notamment sur les procédures visant à protéger les espèces menacées et en voie de disparition, avant de les introduire au pays.

«Le Canada dispose d'une réglementation stricte pour faciliter le transport sans cruauté des espèces vivantes», a rappelé l’ASFC qui précise que les deux tarentules se portent bien et ont trouvé un nouveau foyer au Musée Royal de l'Alberta.