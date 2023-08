Deuxième édition du festival Cigale : «On peut vraiment être fier de ce qu’on a fait»

L’expérience à saveur californienne du festival Cigale aura fait fureur à l’occasion de la deuxième édition cette fin de semaine à la Baie de Beauport. La bouffe et la musique exaltante combinées au sable et au soleil auront permis d’accrocher des sourires sur toutes les lèvres.

Avec des têtes d’affiche comme Dean Lewis, Lost Frequencies, X Ambassador et James Bay, l’organisation aura frappé un coup de circuit, attirant quelque 20000 festivaliers provenant des quatre coins du Québec.

PHOTO FOURNIE PAR ANDRÉ-OLIVIER LYRA/CIGALE

«Je pense qu’on a démontré qu’on était capable d’organiser un festival d’envergure. [...] On peut vraiment être fier de ce qu’on a fait au niveau de l’organisation. On est vraiment dans le mille de l’expérience qu’on veut proposer», souligne Martin Tremblay, président de Gestev et organisateur de Cigale.

JULIE RHÉAUME, LE JOURNAL DE QUÉ

Si certains festivaliers avaient déploré une offre alimentaire insuffisante ainsi que quelques problèmes à la suite de la première édition, force est de constater que les organisateurs ont été à l’écoute puisque l’offre avait triplé cette année avec 25 kiosques de nourritures.

«On avait promis de rectifier le tir. L’offre alimentaire qui était bonifiée et diversifiée a été super appréciée. Le site était plus grand aussi, donc il y avait de la place pour s’asseoir et manger», explique-t-il.

Des festivaliers heureux

Il se dit d’ailleurs très satisfait de la réponse des festivaliers. Après avoir parlé avec bon nombre d’entre eux, il souligne n’avoir vu que «de grands sourires et des gens heureux».

Marcel Tremblay / Agence QMI

«Les commentaires sont extrêmement positifs et on va continuer à échanger avec nos festivaliers pour avoir leurs commentaires et bonifier l’offre dans les prochaines années», a-t-il ajouté.

Prendre un verre avec les pieds dans le sable ou dans l’eau alors que des artistes de calibre international performent sur scène, c’est ce qui rend Cigale aussi spécial, toujours selon M. Tremblay.

«Ce qu’on propose c’est unique et on se l’est fait dire souvent. C’est ce qui fait la force de Cigale et on va toujours protéger ça», a-t-il lancé en ajoutant que le festival sera assurément de retour l’an prochain avant même la présentation des spectacles de dimanche.

Marcel Tremblay / Agence QMI

L’engouement pour l'événement, qui était par ailleurs présenté à guichets fermés cette année alors que les 20 000 accès ont trouvé rapidement preneurs, ne veut toutefois pas dire que la capacité sera augmentée dans le futur.

«L’idée ce n’est pas de doubler et de tripler le nombre de personnes parce qu’on veut offrir la même expérience», précise-t-il.

PHOTO FOURNIE PAR ANDRÉ-OLIVIER LYRA/CIGALE

Les artistes en profitent

Il n’y a toutefois pas que les festivaliers qui auront vécu une expérience cette fin de semaine, alors que certains artistes en auront, eux aussi, profité pour se baigner, contempler les couchers de soleil ou même pour faire leur jogging sur la plage.

«C’est unanime et ils en ont profité. On avait même créé une petite plage à l’abri. L’artiste qui fait le tour des festivals tout l’été a le droit d’avoir une expérience, lui aussi», explique Martin Tremblay.

Il a d’ailleurs conclu en mentionnant que les artistes étaient très heureux du traitement qui leur a été réservé ce qui aidera sans aucun doute à faire passer le mot dans l’industrie musicale, ce qui sera gage de succès pour l’avenir du festival.