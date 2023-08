Ensemble Montréal demande de réévaluer la décision d’abattre une centaine d’arbres sur Pie-IX

Ensemble Montréal demande à la STM de réévaluer la décision d’abattre sous peu une centaine d’arbres sur le boulevard Pie-IX.

«À première vue, c’est une mauvaise décision, mais on a besoin de savoir comment ils en sont arrivés là. Pourquoi on se rend compte de ça en regardant Le Journal de Montréal?» s’interroge Alba Zuniga Ramos, conseillère de la Ville à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

L’élue d’Ensemble Montréal déposera une motion au conseil d’arrondissement de ce soir devant «l’urgence d’agir», puisqu’une centaine d’arbres doivent être abattus lors des travaux pour le service rapide par bus (SRB) du boulevard Pie-IX qui débuteront le 4 septembre prochain

Le Journal révélait la semaine dernière que le bureau de projet du SRB, géré entre autres par la STM, souhaite agir ainsi pour élargir les trottoirs en réaménageant le boulevard. Pour chaque arbre abattu, deux nouveaux arbres doivent être plantés sur les lieux.

La motion de Mme Ramos demande non seulement de «réévaluer» cette décision, mais aussi de rendre publics «toutes les analyses [et tous les] rapports ou informations» qui ont mené à celle-ci.

La STM avait refusé de transmettre la semaine dernière les conclusions d’une firme spécialisée en foresterie urbaine que la société de transport soutenait avoir embauchée pour se pencher sur la question des arbres sur Pie-IX.

«Ce que je trouve triste, c’est de voir que cette décision a été prise un peu en catimini. Est-ce qu’il y a d’autres possibilités? Est-ce qu’il y a d’autres aménagements qui peuvent être analysés?» demande Mme Ramos.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve possède l’un des pires indices de conopée de l’île de Montréal avec 13,79% en 2015 contre 19,4% pour l’ensemble des arrondissements, souligne la motion.

«Dans un secteur où la qualité de l’air laisse à désirer et où les citoyens se battent pour conserver les arbres, c’est vraiment une très mauvaise nouvelle», ajoute Mme Ramos.

Puisque la motion n’a pas été présentée 15 jours avant le conseil d’arrondissement, les élus de Projet Montréal qui forment la majorité devront donner leur approbation pour qu’elle soit débattue ce soir.