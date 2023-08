Jessica Chastain confie avoir vomi avant un baiser sur scène

Jessica Chastain « a vomi » avant d'embrasser la co-vedette de sa pièce de Broadway.

L'actrice de 46 ans a raconté cette anecdote dans un épisode du podcast SmartLess, mardi, et a révélé que le moment s'était déroulé lors d'une récente représentation d'A Doll's House. « Je peux le dire maintenant, parce que nous avons fini. C'est vraiment dégoûtant, ce que je vais vous dire les gars, a-t-elle lancé aux animateurs, les acteurs Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett. J'ai vomi. J'ai vomi et j'ai avalé mon vomi. Et personne ne l'a su ! »

Donnant plus de contexte, elle a ajouté : « J'étais en train de sangloter et je me suis penchée et c'est arrivé. »

« Je devais embrasser quelqu'un ! Oui ! C'était un cauchemar et je ne pouvais pas l'expliquer », a-t-elle poursuivi.

La star de Zero Dark Thirty a expliqué que même si le baiser sur scène était généralement « sensuel », c'était « évidemment un baiser à bouche fermée » ce soir-là.

« La seconde où nous avons fini le rappel et que le rideau est tombé, j'ai dit : " Les gars, je suis vraiment désolée, j'ai vomi " », a-t-elle raconté.

Jessica Chastain a joué le rôle de Nora Helmer dans A Doll's House, la pièce du XIXe siècle d'Henrik Ibsen. La production du Hudson Theatre mettait également en vedette l'acteur de Hamilton Okieriete Onaodowan et Arian Moayed, vu dans la série Succession.