La météo fait mal à plusieurs attractions de Saguenay

Les mauvaises conditions météorologiques ont causé une baisse d’achalandage dans plusieurs attractions touristiques, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La région a reçu beaucoup de pluie ces dernières semaines. Les activités extérieures ont écopé, au profit des loisirs intérieurs. La saison touristique avait pourtant bien commencé pour le Parc Aventures Cap Jaseux, à Saint-Fulgence, jusqu’à ce que la pluie se mette de la partie.

«Généralement, la première semaine d'août, tout de suite après les vacances de la construction, c'est notre période la plus achalandée sur le site, a dit la directrice générale du site de plein air, Rébecca Tremblay. Tous les hébergements étaient réservés, mais par contre au niveau des activités, on voit ça rarement, mais il faut annuler des journées d'activités.»

«Ça nous est arrivé deux fois dans la dernière semaine, mais c'est sûr que ça fait mal», ajoute-t-elle.

La pluie a également joué les trouble-fêtes au Festival des rythmes du monde.

Il s'agit probablement de la pire édition concernant l’affluence depuis 21 ans. Sur la grande scène, l'achalandage était beaucoup moins important, même si la vente de laissez-passer s'était plutôt bien déroulée.

«C’était une édition assez pluvieuse et humide, résume Marie-Josée Gravel des Productions Hakim. On a eu des festivaliers assez engagés qui se sont rendus sur les lieux malgré la pluie, mais effectivement, il y a eu une baisse d'achalandage à cause de la température.»

À l'inverse, la météo maussade a contribué à faire augmenter l'achalandage pour les attraits qui offrent des activités intérieures. L'impact a été immédiat pour Escaparium Saguenay, qui offre des jeux d'évasion et un mini-golf fluorescent.

«S'il fait super chaud, les gens ne veulent pas être dehors non plus donc ils viennent à l'intérieur à l'air climatisé, souligne une gérante, Catherine Allard.

«Lorsqu’il ne fait vraiment pas beau, on a eu beaucoup de pluie dans les dernières semaines, en plus c'était les vacances de la construction, donc c'est sûr que tout ça apporte vraiment beaucoup de monde», dit-elle.

Environnement Canada confirme le mauvais bilan météo. Jusqu'ici, 100 millimètres de pluie sont tombés sur Saguenay depuis le début août. Habituellement, la région reçoit 90 millimètres pour la totalité du mois.