La Nouvelle-Zélande veut faire payer Google et Meta comme le Canada

Le ministre de la Radiodiffusion de la Nouvelle-Zélande, Willie Jackson, a annoncé qu’il présentera un projet de loi, dans quelques jours, pour obliger les géants du Web à payer pour l’utilisation du contenu médiatique.

Le journal Stuff a rapporté samedi que le ministre prévoyait présenter son projet de loi la semaine prochaine.

«Ces grandes entités numériques, Google, les Metas, les Facebook, elles prennent des nouvelles et ne remboursent rien aux éditeurs de nouvelles», a dit Willie Jackson.

Un fonds public de 55M$ a cessé d’être versé en juin dernier. Le ministre a l’intention que son projet de loi compense les pertes pour les médias.

«Nous recherchons de 40M$ à 50M$ auprès de ces entités. Je pense qu’elles peuvent payer cette somme», a-t-il précisé.

En décembre dernier, Willie Jackson avait déjà partagé sa vision de la problématique dans un communiqué.

«Ce n’est pas juste que les grandes plateformes numériques comme Google et Meta puissent héberger et partager gratuitement des nouvelles locales, a-t-il écrit. Cela a un coût de produire des nouvelles, et le fait de les faire payer est une question de justice.»

Les yeux rivés sur le Canada

En Nouvelle-Zélande, plusieurs ont les yeux rivés sur ce qui se passe au Canada depuis l’adoption du projet de loi C-18, qui oblige notamment les géants du web à verser une compensation financière aux médias. Meta a depuis commencé à bloquer le contenu médiatique sur ses plateformes Instagram et Facebook.

Le journal The Spinoff s’est d’ailleurs entretenu avec la professeure en communication de l'Université McMaster, Sara Bannerma. En entrevue, cette dernière a reconnu que la nouvelle législation n’a pas l’effet espéré pour le moment.

«Si le gouvernement entame des négociations avec Google, il est peu probable que le projet de loi ait l'effet monétaire prévu par le gouvernement, a-t-elle souligné. Ce n'est peut-être pas un sauvetage de l'industrie de l'information tel qu'il était envisagé au départ.»

De son côté, la codirectrice du centre de recherche de l'AUT sur le journalisme, les médias et la démocratie, Merja Myllylahti, estime que la trajectoire de la Nouvelle-Zélande suivra plus probablement celle de l'Australie, qui a adopté une loi en 2021.

Le gouvernement australien a fini par réécrire la législation pour indiquer qu'elle ne s'appliquait pas à Facebook, tant que son propriétaire, Meta, pouvait démontrer qu'il avait conclu suffisamment d'accords avec les médias pour les payer pour le contenu.

Meta et Google ont conclu des accords avec environ 30 organes de presse pour un total d'environ 200M$ australiens. Cependant, les modalités de ces ententes n’ont pas été dévoilées.