Lacérée de la tête aux pieds: elle perd une oreille dans une attaque de loutre

L’une des trois femmes attaquées par une loutre au Montana au début du mois d’août a décidé de briser le silence dimanche pour remettre les pendules à l’heure et prévenir quant à la férocité de ces petits mammifères.

«J’ai plus de points de suture dans mon corps que je peux le compter. [...] J’ai perdu la moitié de mon oreille droite. Mais je suis chanceuse, et je suis reconnaissante, et je suis en vie», a relaté Jen Joyce dans une publication, accompagnée par de nombreuses photos de ses horrifiantes blessures, sur Facebook.

De nombreux internautes ont été surpris de découvrir la férocité d’une loutre, selon les commentaires sous la publication de la femme, qui a relaté l’incident survenu le 2 août dernier sur la rivière Jefferson au Montana.

Cette dernière profitait alors d’une journée ensoleillée pour se laisser flotter avec deux amies à bord de bouées, quand elles auraient été sauvagement attaquées par une loutre qu’elles n’auraient remarquée qu’au dernier moment.

«Je n’ai même pas eu le temps de dire les mots “il y a une loutre derrière toi” avant qu’elle n’attaque. Cette chose était vicieuse et implacable. Elle m’a mordu le visage à plusieurs endroits, mes deux oreilles, mes bras, mes mains, mes jambes, mes cuisses et ma cheville», a-t-elle énuméré sur Facebook.

En quelques minutes seulement, les trois femmes se seraient fait violemment lacérer avant de parvenir à échapper aux grippes et aux dents de la bête, pour appeler au secours.

Jen Joyce a notamment dû subir une chirurgie de cinq heures, en plus de recevoir des antibiotiques et des vaccins contre la rage et le tétanos.

Mais contrairement à certains dires sur internet, la femme a tenu à marteler qu’elle et ses amies ne s’étaient pas mises en danger en tentant par exemple de se rapprocher des loutres pour prendre des photos.

«Nous n’avons PAS fait ça. Nous étions en plein milieu de la rivière sur une large étendue, pas près du rivage, et nous ne savions même pas que les loutres étaient là jusqu’à ce que nous soyons attaquées», a-t-elle précisé, pour démontrer la rapidité avec laquelle une attaque peut survenir.